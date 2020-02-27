В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Девятилетний мальчик пропал в среду в Девятилетний мальчик пропал в среду в Ленинградской области , возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

По предварительной информации, 26 февраля днем ребенок ушел гулять из дома в деревне Новое Девяткино и не вернулся. Его мать обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения 9-летнего Владислава Ивкина", - говорится в сообщении ленинградского следкома.

Сейчас его ищут сотрудники полиции, МЧС и волонтеры организации "Лиза Алерт". Создан оперативный штаб для координации действий под руководством заместителя руководителя СУСК, который выехал на место происшествия.