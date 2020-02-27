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В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
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РИА Новости

В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика

11:11 27.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Девятилетний мальчик пропал в среду в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По предварительной информации, 26 февраля днем ребенок ушел гулять из дома в деревне Новое Девяткино и не вернулся. Его мать обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения 9-летнего Владислава Ивкина", - говорится в сообщении ленинградского следкома.
Сейчас его ищут сотрудники полиции, МЧС и волонтеры организации "Лиза Алерт". Создан оперативный штаб для координации действий под руководством заместителя руководителя СУСК, который выехал на место происшествия.
Приметы мальчика опубликовала "Лиза Алерт": рост: 116 см, телосложение xудощавое, глаза голубые, волосы светлые, был одет в черную куртку с капюшоном с желтыми пятнами и черные штаны на лямках, черная шапка, с собой черный рюкзак с красно-черным рисунком.
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