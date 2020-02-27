Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей

ХАБАРОВСК, 27 фев - РИА Новости. Центральное жилищно-коммунальное управление (ФГБУ "ЦЖКУ") министерства обороны РФ перечислило Центральное жилищно-коммунальное управление (ФГБУ "ЦЖКУ") министерства обороны РФ перечислило Дальневосточной энергетической компании 1,65 миллиарда рублей, полностью выполнив обязательства по оплате за тепловую и электрическую энергию, сообщает в четверг ПАО "ДЭК".

"ЦЖКУ выполнило договорные условия, оплатив энергетикам весь потребленный энергоресурс в 2019 году. Оплаты за потребленную в зоне деятельности ДЭК электрическую и тепловую энергию в размере 1 миллиарда 13 миллионов рублей были получены в конце года. Еще 636 миллионов рублей получило ПАО "ДЭК" с начала года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные от военных деньги позволят энергетикам исполнить свои обязательства перед генерирующими и сетевыми компаниями.