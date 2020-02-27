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Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей
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РИА Новости

Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей

11:06 27.02.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевЛинии электропередач Саяно-Шушенской ГЭС
Линии электропередач Саяно-Шушенской ГЭС
© РИА Новости / Илья Питалев
Линии электропередач Саяно-Шушенской ГЭС. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 фев - РИА Новости. Центральное жилищно-коммунальное управление (ФГБУ "ЦЖКУ") министерства обороны РФ перечислило Дальневосточной энергетической компании 1,65 миллиарда рублей, полностью выполнив обязательства по оплате за тепловую и электрическую энергию, сообщает в четверг ПАО "ДЭК".
"ЦЖКУ выполнило договорные условия, оплатив энергетикам весь потребленный энергоресурс в 2019 году. Оплаты за потребленную в зоне деятельности ДЭК электрическую и тепловую энергию в размере 1 миллиарда 13 миллионов рублей были получены в конце года. Еще 636 миллионов рублей получило ПАО "ДЭК" с начала года", - говорится в сообщении.
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14 февраля, 07:10
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Отмечается, что полученные от военных деньги позволят энергетикам исполнить свои обязательства перед генерирующими и сетевыми компаниями.
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания" - образовано в 2007 году. Является основным гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий второй неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус единого закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. На территориях Сахалинской области, Камчатского края, Нерюнгринского района республики Саха (Якутия) выполняет агентские функции по расчетам за коммунальные услуги на основании агентских договоров с гарантирующими поставщиками и ресурсоснабжающими организациями.
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Дальневосточная энергетическая компанияАмурская областьКамчатский крайРоссияЭкономика
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