Губернатор Цыбульский оценил ситуацию с доходами Ненецкого округа

НАРЬЯН-МАР, 27 фев – РИА Новости. Налогооблагаемая база Ненецкого автономного округа составляет 130 миллиардов рублей, однако лишь 16% доходов остаются в окружном бюджете, этих средств не хватает для улучшения жизни округа, считает губернатор региона Александр Цыбульский.
"В целом по прошлому году налогооблагаемая база на территории округа составила 130 миллиардов рублей. Из них 100 млрд ушли в федеральный бюджет, 8 млрд — в Архангельскую область, частью которой НАО территориально является, и немногим более 20 млрд осталось на территории Ненецкого округа, то есть, 16% от доходов", - пояснил Цыбульский.
Он отметил, что для того чтобы за 5 лет реализовать нацпроекты по самым важным направлениям жизни людей, не нужны сверхдоходы, однако необходимо увеличить ресурсы.
"Я не предлагаю навсегда принять такое бюджетное решение. Но когда у нас расходы превосходят доходы, полагаю, что можно перераспределить часть доходов. Я говорю лишь о двух процентах: если оставить в окружном бюджете не 16, а 18%, то мы за 5 лет решим большинство накопленных за 20 лет проблем", – отметил губернатор, добавив, что с точки зрения федерального бюджета это не большие расходы, а социальный эффект будет колоссальный.