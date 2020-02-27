Губернатор Цыбульский оценил ситуацию с доходами Ненецкого округа

"В целом по прошлому году налогооблагаемая база на территории округа составила 130 миллиардов рублей. Из них 100 млрд ушли в федеральный бюджет, 8 млрд — в Архангельскую область, частью которой НАО территориально является, и немногим более 20 млрд осталось на территории Ненецкого округа, то есть, 16% от доходов", - пояснил Цыбульский.

Он отметил, что для того чтобы за 5 лет реализовать нацпроекты по самым важным направлениям жизни людей, не нужны сверхдоходы, однако необходимо увеличить ресурсы.

"Я не предлагаю навсегда принять такое бюджетное решение. Но когда у нас расходы превосходят доходы, полагаю, что можно перераспределить часть доходов. Я говорю лишь о двух процентах: если оставить в окружном бюджете не 16, а 18%, то мы за 5 лет решим большинство накопленных за 20 лет проблем", – отметил губернатор, добавив, что с точки зрения федерального бюджета это не большие расходы, а социальный эффект будет колоссальный.