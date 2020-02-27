Ульяновский школьник не сказал, зачем напал на учительницу

САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Подросток, ранивший ножом учительницу в Подросток, ранивший ножом учительницу в Ульяновске , отказался отвечать на вопрос следователей о том, почему он напал на педагога, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.

Утром 26 февраля в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый задержан. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, сообщал СК . Пострадавшая была прооперирована, в настоящее время она остается в реанимации.

"Вчера был допрошен. Он не мог пояснить, почему напал на учительницу, отказался", - сказал собеседник агентства.

Ранее начальник управления образования Ульяновска Светлана Куликова заявляла журналистам, что между учительницей и учеником не было никакого конфликта.

Ситуацию в школе взял на личный контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству образования региона и администрации города разобраться в случившемся. В школе идет служебная проверка. Кроме того, власти региона проверяют организацию безопасности во всех школах Ульяновской области.