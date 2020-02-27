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В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

10:28 27.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"За период мониторинга зарегистрирован 1161 заболевший с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 – грипп А, 53 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)",- говорится в сообщении.
Всего с 31 декабря досмотрено более 374 тысяч прибывших из Китая. По последним данным, под медицинским наблюдением в России остаются 8153 человек, отмечается в сообщении.
Работник лаборатории
09:20
Южнокорейские ученые не обнаружили в коронавирусе признаков мутации
522001
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайРоссияОбщество
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