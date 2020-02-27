Школа, в которой подросток ранил учителя, работает в штатном режиме

САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Школа в Школа в Ульяновске , где подросток ранил ножом учительницу, работает в штатном режиме, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Утром в среду в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый задержан. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, сообщал СК. Пострадавшая была прооперирована, в настоящее время она остается в реанимации.

"Школа, где произошел инцидент, работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что с учениками в настоящее время продолжают работать психологи.