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Школа, в которой подросток ранил учителя, работает в штатном режиме
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РИА Новости

Школа, в которой подросток ранил учителя, работает в штатном режиме

10:23 27.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель в классе школы
Учитель в классе школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Школа в Ульяновске, где подросток ранил ножом учительницу, работает в штатном режиме, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Утром в среду в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый задержан. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, сообщал СК. Пострадавшая была прооперирована, в настоящее время она остается в реанимации.
"Школа, где произошел инцидент, работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что с учениками в настоящее время продолжают работать психологи.
Ситуацию в школе взял на личный контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству образования региона и администрации города разобраться в случившемся. В школе идет служебная проверка. Кроме того, власти региона проверяют организацию безопасности во всех школах Ульяновской области.
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