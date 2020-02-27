Посол Люксембурга считает опасным "молчание" между Россией и НАТО

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. России и НАТО необходимо развивать диалог, наблюдаемый "уровень молчания" между сторонами становится опасным, заявил в интервью РИА Новости посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебеллер.
"Тот уровень молчания, который мы наблюдаем со стороны и России, и НАТО становится опасным. Необходимо укрепить, усилить уровень диалога. Самое главное – это вести диалог. Когда мы это делаем, мы стараемся понять точку зрения партнера, даже если с ним не согласны. Если на военном уровне будет коммуникация, это позволит избежать неправильных толкований, определенных маневров, действий со стороны другого, которые могут привести к тяжелым последствиям", - сказал посол.
Дипломат выступает за то, чтобы "была создана новая архитектура безопасности, которая преодолела бы это разделение и включала бы в себя трансатлантическую и евроазиатскую часть".
"Из своей истории моя страна поняла, что опасно маленькому государству находится между двумя крупными блоками. Это как кусочек ветчины между двумя ломтиками хлеба в бутерброде – есть риск, что вас съедят. Я бы хотел, чтобы была некая архитектура безопасности, которая объединила бы великую Россию и НАТО, возможно, на основе ОБСЕ", - отметил он.
Люксембург является одной из стран-участниц Североатлантического альянса.