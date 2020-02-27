Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T11:38+0300
https://ria.ru/20200227/1565263996.html
Посол Люксембурга считает опасным "молчание" между Россией и НАТО
https://cdn24.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:399:2932:2048_1036x0_80_0_0_7355fb8fba6bd93664efc302b73e1c1a.jpg
РИА Новости

Посол Люксембурга считает опасным "молчание" между Россией и НАТО

10:20 27.02.2020 (обновлено: 11:38 27.02.2020)
267
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНАТО
НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. России и НАТО необходимо развивать диалог, наблюдаемый "уровень молчания" между сторонами становится опасным, заявил в интервью РИА Новости посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебеллер.
"Тот уровень молчания, который мы наблюдаем со стороны и России, и НАТО становится опасным. Необходимо укрепить, усилить уровень диалога. Самое главное – это вести диалог. Когда мы это делаем, мы стараемся понять точку зрения партнера, даже если с ним не согласны. Если на военном уровне будет коммуникация, это позволит избежать неправильных толкований, определенных маневров, действий со стороны другого, которые могут привести к тяжелым последствиям", - сказал посол.
И хочется, и колется, и НАТО не велит. Что у Эстонии с Россией
25 февраля, 15:23Акценты
И хочется, и колется, и НАТО не велит. Что у Эстонии с РоссиейЭстония не определилась, есть ли у нее территориальные претензии к России. С одной стороны – хотелось бы, с другой – НАТО не разрешает.
Дипломат выступает за то, чтобы "была создана новая архитектура безопасности, которая преодолела бы это разделение и включала бы в себя трансатлантическую и евроазиатскую часть".
"Из своей истории моя страна поняла, что опасно маленькому государству находится между двумя крупными блоками. Это как кусочек ветчины между двумя ломтиками хлеба в бутерброде – есть риск, что вас съедят. Я бы хотел, чтобы была некая архитектура безопасности, которая объединила бы великую Россию и НАТО, возможно, на основе ОБСЕ", - отметил он.
Люксембург является одной из стран-участниц Североатлантического альянса.
Полная версия интервью >>>
530002
Обсудить 0
ЛюксембургНАТОРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
Авиаполк в Красноярском крае получит ракеты "Кинжал" до 2024 года
Стенд компании Ростех
"Ростех" разработал систему блокировки связи для режимных объектов
Руслан Бальбек
Бальбек посоветовал Киеву "не разевать рот на российский каравай"
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Глава Минобороны Украины не знает о своей возможной отставке
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: США не добьются результатов, наращивая санкции
Дмитрий Медведев и Великий Герцог Люксембургский Анри во время встречи в Люксембурге
Великий герцог Люксембурга получил приглашение на парад Победы
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
Эксперт оценил вероятность договоренности с Турцией по Идлибу
Александр Цыбульский
Глава НАО заявил, что малому бизнесу на Севере нужны льготы
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Посол Люксембурга оценил роль СССР в победе над фашизмом
Здание Министерства иностранных дел в Москве
Выработать договоренность по замене ДСНВ уже сложно, заявили в МИД
Линии электропередач Саяно-Шушенской ГЭС
Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей
Белый дом в Вашингтоне
США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Мост Свободы на границе Северной и Южной Кореи
КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:43В Воронеже госпитализировали приехавшую из Италии девушку
11:43Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга ситуацию в Сирии
11:42Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
11:41В Сирии ограничили движение по трассе М-5 из-за атак боевиков
11:38Косачев оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ
11:38Названа новая опасность газированных напитков
11:38Выработать договоренность по замене ДСНВ уже сложно, заявили в МИД
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
Лента новостейМолния