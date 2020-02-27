Жан-Клод Кнебеллер: сомнений в роли СССР в освобождении Европы нет

В Москву 28 февраля с визитом прибывает министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. В преддверии этого визита посол страны в России Жан-Клод Кнебелер рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой о повестке предстоящих переговоров, о перспективах российско-люксембургских отношений и о том, что он думает про войну с памятниками и попытки переписать роль Советского Союза в освобождении Европы от фашизма.

— В Москву с официальным визитом приезжает глава МИД Люксембурга. А каков в целом график двусторонних контактов на текущий год?

— Действительно, на этой неделе наш министр иностранных дел господин Жан Ассельборн прибудет с визитом в Москву для встречи с российским коллегой господином Лавровым.

Прорабатывается возможность визита в Санкт-Петербург премьер-министра Ксавье Беттеля, надеемся, что он приедет. Также мы готовимся принять в Люксембурге Татьяну Голикову как сопредседателя Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом. Это на ближайшее время, а затем уже посмотрим, какие планы будут на второе полугодие.

— Известна ли уже повестка переговоров министра иностранных дел в Москве?

— Я думаю, что будет, конечно же, обсуждение наших двусторонних отношений, а также основных, самых актуальных вопросов повестки дня, которые затрагивают наши страны. Плюс, конечно, господин Ассельборн является дуайеном Совета глав МИД ЕС, он влиятельный человек в Европе, поэтому также речь будет идти о роли ЕС в международных делах.

— В этом году отмечается 75-летний юбилей Победы. Известно ли уже, приедет ли на празднование 9 мая в Москву Великий герцог Анри?

— Этот вопрос находится на уровне обсуждения между администрацией президента России и герцогским двором. Но пока нет официального сообщения, я не могу давать комментарии, приедет ли его королевское высочество или нет. Но приглашение получено.

Великий герцог был с официальным визитом в России, когда он был еще наследным герцогом, но с момента восхождения на престол он не был в России с официальным государственным визитом. Хочу вас успокоить, что он также не был еще с официальным государственным визитом в Вашингтоне (смеется).

Я знаю также, что Великий герцог Анри проникнут глубокой симпатией к России и российскому народу.

— Несмотря на санкции ЕС в отношении России, Москва и Люксембург продолжают сотрудничество в торгово-экономической сфере. Но все же как, на ваш взгляд, отражаются эти санкции на отношениях двух наших стран? Не пришло ли время отказаться от этой санкционной политики в отношении нашей страны?

— Я думаю, что европейские санкции оказывают в определенной степени влияние на наш товарооборот. Кроме того, есть ответные санкции c российской стороны. Конечно, Люксембург не является крупным экспортером сельскохозяйственной продукции в Россию, но жители, например, Санкт-Петербурга не могут больше наслаждаться люксембургскими йогуртами. Думаю, что они очень страдают от этого (смеется).

Что касается моего мнения по вопросу снятия санкций, то я надеюсь, что в ближайшее время с обеих сторон будут выполнены необходимые условия, чтобы эти санкции были сняты. Повторюсь – с обеих сторон. Произойдет ли это реально в ближайшее время, я не знаю, но все-таки я буду оптимистом и надеюсь, что политики смогут найти компромисс и смогут прийти к решению (Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ. – Прим. ред.).

— Люксембург активно развивает такие сферы, как связь, телекоммуникации, энергосберегающие технологии. Могут ли быть совместные проекты России и Люксембурга в этих областях?

— Мы уже наблюдаем активное сотрудничество между люксембургскими и российскими компаниями. Российские компании уже используют Люксембург как своеобразную входную дверь для того, чтобы развивать свою деятельность в Европе.

С диверсификацией экономики всегда непросто: в России всегда были нефть и газ, а в Люксембурге – финансы и банковская сфера. Сейчас обе страны стремятся уйти от этого.

Что касается России, то мне кажется, что будущее здесь за проектами, связанными с экологией, с сохранением природных ресурсов, чистой воды, с "зелеными" технологиями, том числе за производством продуктов питания для всего евроазиатского континента.

Я думаю, что в сотрудничестве Люксембурга и России даже можно совместить нашу финансовую часть и это экологическое направление, чтобы так называемые зеленые финансы использовались, например, для улучшения технологий производства, чтобы можно было сохранять экологию.

Это как раз та тема, которую я бы обсудил в рамках экспертно-консультативного совета, который создан при группе дружбы в Госдуме, чтобы посмотреть, каким образом можно развить проекты в этой сфере, какие в том числе необходимы законодательные нормы, чтобы такую деятельность в России развивать.

— Ваша страна известна своей активной деятельностью в сфере космоса. Какие у Люксембурга планы в космической отрасли?

— Присутствие Люксембурга в космосе уже достаточно давнее, хотя не настолько давнее, как у России. Но уже в 70-е годы прошлого века мы начали активно развивать технологии и вышли на то, что именно люксембургская компания стала крупнейшим оператором спутниковой связи в Европе.

Конечно, пока не было ни одного представителя Люксембурга в космосе, хотя есть несколько кандидатов, которых я охотно отправил бы в один конец (смеется). Но мы пока стараемся сфокусироваться на другом. Мы смотрим на будущее освоение ресурсов космоса и необходимые для этого технологии. Понятно, что запасы ресурсов на Земле ограниченны, а человечество продолжает развиваться, увеличивать свои потребности и будет использовать их все больше и больше.

— Люксембург – одна из стран-членов НАТО. На ваш взгляд, не пришло ли время изменить вектор отношений России и НАТО, направить его в сторону укрепления сотрудничества?

— Вы знаете, я вырос в последние годы холодной войны, когда мы боялись войны с СССР, того, что русские придут и нас оккупируют. Но они не пришли. Конечно, у люксембургской армии, у всех армий стран-членов НАТО были определенные планы на такой случай. Но мы, со своей стороны, никогда не стремились завоевать Россию. К тому же нашей армии численностью около одной тысячи солдат было бы сложно занять хотя бы один квартал в Москве (смеется).

Если говорить серьезно, то лично я думаю, что тот уровень молчания, который мы наблюдаем со стороны и России, и НАТО, становится опасным. Необходимо укрепить, усилить уровень диалога. Самое главное – это вести диалог. Когда мы это делаем, мы стараемся понять точку зрения партнера, даже если с ним не согласны. Если на военном уровне будет коммуникация, это позволит избежать неправильных толкований, определенных маневров, действий со стороны другого, которые могут привести к тяжелым последствиям.

Я бы хотел видеть в будущем – я не знаю, сколько на это потребовалось бы лет, – чтобы была создана новая архитектура безопасности, которая преодолела бы это разделение и включала бы в себя трансатлантическую и евроазиатскую часть.

Из своей истории моя страна поняла, что опасно маленькому государству находиться между двумя крупными блоками. Это как кусочек ветчины между двумя ломтиками хлеба в бутерброде – есть риск, что вас съедят. Я бы хотел, чтобы была некая архитектура безопасности, которая объединила бы великую Россию и НАТО, возможно — на основе ОБСЕ.

— В последние месяцы в преддверии 75-летия Победы все чаще в ряде западных стран звучат нелицеприятные заявления о роли Советского Союза. Как вы относитесь к подобному переписыванию истории?

— Прискорбно, что ряд стран, целый ряд стран — не одна, не две — используют историю, исторические факты, искажая их в своих политических целях, часто ориентированных на внутренние дела страны. Очень жаль.

Если говорить о роли Советского Союза в этой войне, то она сложна. Не будем забывать, например, что Сталин направил поздравительную телеграмму, когда Люксембург был оккупирован фашистской Германией. И затем, по просьбе Германии, Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Люксембургом 10 мая 1940 года. Они были восстановлены только 13 октября 1942 года.

Но, с другой стороны, как человек, изучающий историю, я могу понять определенные действия политических лидеров, которые в то время могли сказать, допустим, пусть эти буржуа-империалисты и капиталисты разбираются между собой, главное, чтобы война не дошла до наших границ. Сегодня с точки зрения морали, нравственности это не совсем правильная точка зрения. Но политическая реальность не всегда соответствует стремлению к морали и нравственности.

На самом деле всегда очень сложно рассматривать действия своей собственной страны в таком критическом ракурсе в такие тяжелые времена. Мы, например, сейчас в Люксембурге проводим исследования, каково было положение дел в Люксембурге во время Второй мировой войны . И не всегда то, что ранее, на протяжении довольно долгого времени называлось белым или черным, плохим или хорошим, соответствует сложной действительности, которая часто состоит из разных оттенков серого.

Поэтому и определенные действия Советского Союза нельзя рассматривать как черное или белое. Да и вообще жизнь не делится на черное и белое: все сложнее. У меня в семье мой дедушка был насильно завербован в немецкую армию, ему нужно было носить немецкую форму и сражаться на фронте с Россией. Но он смог сбежать и присоединиться к движению Сопротивления. А моя бабушка была заключенной в концентрационном лагере.

Я с очень большим чувством признательности отношусь к действиям советского народа и солдат Красной армии, которые помогли освободить Европу. И я против того, чтобы все те жертвы, которые принесли народы Советского Союза, сейчас систематически пересматривались, связывались с совершенно иными политическими вопросами и использовались для критики современной России. При этом нужно помнить, что Красная армия включала в себя, кроме русских, самые разные народы — украинцев, казахов, народы Сибири и Крайнего Севера, чеченцев, дагестанцев. Об этом нельзя забывать, нельзя сводить все только к русским. Огрублять, обобщать нельзя.

Но, с другой стороны, я понимаю также чувства некоторых европейских стран, которые говорят, что да, спасибо, они нас освободили, но потом они остались, а мы этого не просили... Однако это уже другой вопрос, важный, но он не должен ставить под сомнение те жертвы, которые понес Советский Союз для освобождения Европы. Ужасно, когда вандалами разрушаются памятники русским солдатам. Недопустимо разрушать память о тех, кто отдал свою жизнь. Такие действия, конечно, должны наказываться.