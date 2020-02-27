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МИД Казахстана призвал соотечественников в Южной Корее встать на учет
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РИА Новости

МИД Казахстана призвал соотечественников в Южной Корее встать на учет

10:19 27.02.2020
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© REUTERS / Kim Hong-Ji Дезинфекция рынка в Сеуле
Дезинфекция рынка в Сеуле
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Дезинфекция рынка в Сеуле. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 27 фев – РИА Новости. Казахстанцам, находящимся в Южной Корее, рекомендовано встать на консульский учет, чтобы дипломаты смогли связаться с ними в случае необходимости на фоне распространения коронавируса в этой стране, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
В среду главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин сообщил, что 1 марта число авиарейсов между республикой и Южной Кореей сокращается с девяти до трех в неделю. Граждане, прибывающие из этой страны, должны будут в течение двух недель находиться на домашнем карантине. По месту жительства их будут посещать медработники.
"На сегодняшний день в Южной Корее находятся более 35 тысяч граждан Казахстана, из них нелегально - около 12 тысяч. На консульском учете в нашем посольстве всего 848 человек. То есть несознательность многих наших граждан играет против них. Потому что в случае чрезвычайных ситуаций как мы будем их искать, если мы даже не знаем, где они в этой стране находятся?" - отметил Смадияров на брифинге в четверг.
Представитель МИД рекомендовал соотечественникам обратиться в консульский отдел посольства республики в Южной Корее, "несмотря на легальный или нелегальный статус". Это совершенно бесплатно и быстро, прием наш консул проводит ежедневно, без перерыва", - добавил он.
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Смадияров также сообщил, что МИД Казахстана рекомендует гражданам вернуться домой до 1 марта, когда будут введены ограничения на полеты в Южную Корею. "Как только ограничения вступят, рейсы сократятся. Тот поток, который пожелает вернуться, рейсы не смогут обслужить. Им придется через третьи страны вылетать за другую сумму", - сказал представитель министерства.
Он призвал казахстанцев к предельной осторожности, отметив, что об эвакуации речь не идет. "Число заразившихся и погибших растет, поэтому нужно быть предельно осторожными. Корея пока не закрывается, говорить об эвакуации пока рано. Будем наблюдать", - заключил Смадияров.
Ранее Южная Корея объявила наивысший уровень эпидемиологической угрозы. По данным министерства здравоохранения РК, на 27 февраля в этой стране зарегистрировано 334 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в республике выросло до 1 595 человек.
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