МИД Казахстана призвал соотечественников в Южной Корее встать на учет

НУР-СУЛТАН, 27 фев – РИА Новости. Казахстанцам, находящимся в Южной Корее, рекомендовано встать на консульский учет, чтобы дипломаты смогли связаться с ними в случае необходимости на фоне распространения Казахстанцам, находящимся в Южной Корее, рекомендовано встать на консульский учет, чтобы дипломаты смогли связаться с ними в случае необходимости на фоне распространения коронавируса в этой стране, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

В среду главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин сообщил, что 1 марта число авиарейсов между республикой и Южной Кореей сокращается с девяти до трех в неделю. Граждане, прибывающие из этой страны, должны будут в течение двух недель находиться на домашнем карантине. По месту жительства их будут посещать медработники.

"На сегодняшний день в Южной Корее находятся более 35 тысяч граждан Казахстана, из них нелегально - около 12 тысяч. На консульском учете в нашем посольстве всего 848 человек. То есть несознательность многих наших граждан играет против них. Потому что в случае чрезвычайных ситуаций как мы будем их искать, если мы даже не знаем, где они в этой стране находятся?" - отметил Смадияров на брифинге в четверг.

Представитель МИД рекомендовал соотечественникам обратиться в консульский отдел посольства республики в Южной Корее, "несмотря на легальный или нелегальный статус". Это совершенно бесплатно и быстро, прием наш консул проводит ежедневно, без перерыва", - добавил он.

Смадияров также сообщил, что МИД Казахстана рекомендует гражданам вернуться домой до 1 марта, когда будут введены ограничения на полеты в Южную Корею. "Как только ограничения вступят, рейсы сократятся. Тот поток, который пожелает вернуться, рейсы не смогут обслужить. Им придется через третьи страны вылетать за другую сумму", - сказал представитель министерства.

Он призвал казахстанцев к предельной осторожности, отметив, что об эвакуации речь не идет. "Число заразившихся и погибших растет, поэтому нужно быть предельно осторожными. Корея пока не закрывается, говорить об эвакуации пока рано. Будем наблюдать", - заключил Смадияров.