Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T11:39+0300
https://ria.ru/20200227/1565263461.html
Великий герцог Люксембурга получил приглашение на парад Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155158/81/1551588105_0:158:3061:1880_1036x0_80_0_0_4212955f17e2efe5a13468d8c029a0ac.jpg
РИА Новости

Великий герцог Люксембурга получил приглашение на парад Победы

10:05 27.02.2020 (обновлено: 11:39 27.02.2020)
369
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и Великий Герцог Люксембургский Анри во время встречи в Люксембурге
Дмитрий Медведев и Великий Герцог Люксембургский Анри во время встречи в Люксембурге
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев и Великий Герцог Люксембургский Анри во время встречи в Люксембурге. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Великий герцог Люксембурга Анри получил от российской стороны приглашение посетить мероприятия 9 мая по случаю Дня Победы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебеллер.
"Этот вопрос находится на уровне обсуждения между администрацией президента России и герцогским двором. Но пока нет официального сообщения, я не могу давать комментарии, приедет ли его королевское высочество или нет. Но приглашение получено", - сказал он.
Кнебеллер напомнил, что великий герцог был с официальным визитом в России, когда он был еще наследным герцогом, но с момента восхождения на престол он не был в России с официальным государственным визитом. "Хочу вас успокоить, что он также не был еще с официальным государственным визитом в Вашингтоне", - добавил дипломат с улыбкой.
"Я знаю также, что Великий герцог Анри проникнут глубокой симпатией к России и российскому народу", - подчеркнул посол.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля, 17:17
Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы
Полная версия интервью >>>
1440001
Обсудить 2
ЛюксембургДень ПобедыМоскваВ мире
Рекомендуем
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Глава Минобороны Украины не знает о своей возможной отставке
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал слова Суркова о форме правления в России
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: США не добьются результатов, наращивая санкции
Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян отреагировала на недопуск Sputnik на Дельфийский форум
НАТО
Посол Люксембурга считает опасным "молчание" между Россией и НАТО
Руслан Бальбек
Бальбек посоветовал Киеву "не разевать рот на российский каравай"
Кибербезопасность
ФСБ пресекла деятельность саратовского хакера
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Посол Люксембурга оценил роль СССР в победе над фашизмом
Борис Немцов
Рыжков поделился воспоминаниями о Немцове
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
Эксперт оценил вероятность договоренности с Турцией по Идлибу
Газированная вода в холодильнике
Названа новая опасность газированных напитков
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с российским спутником связи Меридиан-М
НАСА: корабль с экипажем МКС на ракете "Союз-2" стартует 9 апреля
Дым в районе города Серакаб в провинции Идлиб
Источник: военные отразили атаки боевиков на город Саракиб в Идлибе
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов поздравил бойцов спецподразделений с праздником
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:43В Воронеже госпитализировали приехавшую из Италии девушку
11:43Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга ситуацию в Сирии
11:42Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
11:41В Сирии ограничили движение по трассе М-5 из-за атак боевиков
11:38Косачев оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ
11:38Названа новая опасность газированных напитков
11:38Выработать договоренность по замене ДСНВ уже сложно, заявили в МИД
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
Лента новостейМолния