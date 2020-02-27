Великий герцог Люксембурга получил приглашение на парад Победы

"Этот вопрос находится на уровне обсуждения между администрацией президента России и герцогским двором. Но пока нет официального сообщения, я не могу давать комментарии, приедет ли его королевское высочество или нет. Но приглашение получено", - сказал он.

Кнебеллер напомнил, что великий герцог был с официальным визитом в России, когда он был еще наследным герцогом, но с момента восхождения на престол он не был в России с официальным государственным визитом. "Хочу вас успокоить, что он также не был еще с официальным государственным визитом в Вашингтоне", - добавил дипломат с улыбкой.