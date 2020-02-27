Источник: военные отразили атаки боевиков на город Саракиб в Идлибе

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сообщения турецких СМИ о том, что город Саракиб в провинции Идлиб вернулся под контроль Сообщения турецких СМИ о том, что город Саракиб в провинции Идлиб вернулся под контроль сирийской "умеренной оппозиции", не соответствуют действительности, заявил журналистам военный источник.

"Предпринятые боевиками атаки успешно отражены правительственными войсками. Город находится под полным контролем сирийского правительства, где, несмотря на регулярные атаки боевиков, продолжаются разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни", — уточнил он.

По данным сирийского госагентства САНА, отряды вооруженных бандформирований при поддержке армии Турции предприняли наступление на Саракиб, но сирийские военные вступили с ними в бой и уже ликвидировали десятки террористов.

"Террористические группировки использовали десятки смертников и заминированных машин на западном направлении Саракиб, при этом пользуясь плотной огневой поддержкой турецких сил", — сообщило СМИ.

Саракиб на протяжении нескольких лет был одним из крупнейших оплотов террористов в провинции. В начале февраля сирийская армия освободила город. С тех пор вооруженные банды предпринимают попытки вернуть его под свой контроль.

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

Затем, в сентябре 2018-го, Москва и Анкара на переговорах в Сочи приняли решение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Сирийская армия в конце этого января начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 (Дамаск — Алеппо).

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным.

В России и Сирии не раз подчеркивали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Так, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай считает, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Россией по Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе.

Ситуация на севере Сирии

На прошлой неделе протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба.

Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило сирийцам успешно отбить все атаки. По данным Минобороны Турции, при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пятеро были ранены. ЦПВС призвал Анкару прекратить поддерживать террористов.