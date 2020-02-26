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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-26T23:34+0300
https://ria.ru/20200226/1565255548.html
Сирийская армия освободила от террористов несколько поселений в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564406053_0:133:1280:853_1036x0_80_0_0_978f416e6f99ccf03e7738c02590a471.jpg
РИА Новости

Сирийская армия освободила от террористов несколько поселений в Идлибе

23:34 26.02.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сирийская армия освободила от террористов ряд поселений на юге провинции Идлиб, сообщает гостелевидение Сирии.
Как передает телеканал Al-Ikhbariya, подразделения сирийской армии освободили деревни Сфухен, Кафр-Муса, Фулейфиль, Каукаба и Кафр-Увейд и ведут преследование террористов в соседних районах.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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