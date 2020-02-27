Рыжков поделился воспоминаниями о Немцове

"Очень обаятельный, полный юмора, веселости. Вообще был один из самых веселых людей, которых я встречал в жизни, один из самых энергичных. От него всегда шло ощущение теплоты, радости. Всегда смеющиеся глаза, всегда шутил, подшучивал. Был очень веселый, радостный и полный жизни человек. Вот полнота жизни — это, пожалуй, самая главная его характеристика", - рассказал Рыжков.

"Он сочетал в себе очень яркую обаятельную личность с очень глубокими знаниями. У него было очень глубокое понимание экономики, прекрасно знал российский бюджет, российский корпоративный сектор, законодательство, прекрасно знал, как работает государство, как работает экономика, государственные структуры. Глубоко разбирался во внешней политике, имел огромные связи как с российской элитой, так и с зарубежными элитами. То есть, одним словом, очень крупная федеральная фигура с большим количеством талантов, с компетенциями и знаниями", - отметил он.