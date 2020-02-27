Рыжков поделился воспоминаниями о Немцове

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Политик Борис Немцов, убитый 5 лет назад, отличался энергичностью, чувством юмора и был полным жизни, рассказал РИА Новости председатель общественного движения "Выбор России", бывший соратник Немцова Владимир Рыжков.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников его убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет.
"Очень обаятельный, полный юмора, веселости. Вообще был один из самых веселых людей, которых я встречал в жизни, один из самых энергичных. От него всегда шло ощущение теплоты, радости. Всегда смеющиеся глаза, всегда шутил, подшучивал. Был очень веселый, радостный и полный жизни человек. Вот полнота жизни — это, пожалуй, самая главная его характеристика", - рассказал Рыжков.
По его словам, они познакомились в середине 90-х годов, когда сам Рыжков работал в Госдуме, а Немцов – в правительстве. "Затем мы участвовали в оппозиционном демократическом движении на протяжении многих лет. И дружили до его последнего дня, до 2015 года. Видел я его последний раз недели за две до его убийства", - пояснил Рыжков.
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"Он сочетал в себе очень яркую обаятельную личность с очень глубокими знаниями. У него было очень глубокое понимание экономики, прекрасно знал российский бюджет, российский корпоративный сектор, законодательство, прекрасно знал, как работает государство, как работает экономика, государственные структуры. Глубоко разбирался во внешней политике, имел огромные связи как с российской элитой, так и с зарубежными элитами. То есть, одним словом, очень крупная федеральная фигура с большим количеством талантов, с компетенциями и знаниями", - отметил он.
Рыжков добавил, что убийство Немцова стало для него шоком. "Мы потеряли одного из самых талантливых, глубоких и сильных российских политиков", - подчеркнул он.