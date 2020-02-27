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Таджикистан ввел карантин для прибывающих из ряда стран
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РИА Новости

Таджикистан ввел карантин для прибывающих из ряда стран

09:31 27.02.2020 (обновлено: 09:33 27.02.2020)
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© Фото : UR-SDVАэропорт Душанбе
Аэропорт Душанбе
© Фото : UR-SDV
Аэропорт Душанбе. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 27 фев - РИА Новости, Лидия Исамова. Все прибывающие в Таджикистан из Японии, Южной Кореи, Италии и Ирана с 27 февраля будут помещены на карантин, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения и соцзащиты населения страны Мирхамуддин Камолзода.
"Все прибывающие в Таджикистан из Японии, Южной Кореи, Италии и Ирана с 27 февраля будут помещены на карантин. Эти меры предприняты для предотвращения распространения коронавируса в Таджикистане. До этого на карантин помещались лишь граждане, прибывающие из Китая", - сказал он.
По словам замминистра, прибывающие из Японии, Южной Кореи, Италии и Ирана, где были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, будут находиться в течение двух недель под наблюдением врачей.
Камолзода сообщил, что власти Таджикистана рассматривают вопрос о приостановлении воздушного сообщения с Кабулом, а 25 февраля Таджикистан усилил контроль на границах с Афганистаном и Узбекистаном. Отныне все прибывающие из Афганистана и Узбекистана (так так многие граждане приезжают из Южной Кореи в Таджикистан через Узбекистан) будут проходить санитарный контроль в аэропорту и на КПП – им будут делать замеры температуры тела, а также ставить на учет по месту жительства.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяТаджикистанЯпонияИранИталияВ мире
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