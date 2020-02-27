Таджикистан ввел карантин для прибывающих из ряда стран

Камолзода сообщил, что власти Таджикистана рассматривают вопрос о приостановлении воздушного сообщения с Кабулом, а 25 февраля Таджикистан усилил контроль на границах с Афганистаном и Узбекистаном. Отныне все прибывающие из Афганистана и Узбекистана (так так многие граждане приезжают из Южной Кореи в Таджикистан через Узбекистан) будут проходить санитарный контроль в аэропорту и на КПП – им будут делать замеры температуры тела, а также ставить на учет по месту жительства.