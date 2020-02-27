Раненная школьником в Ульяновске учительница остается в реанимации

Нападение в школе в Ульяновске: возможные причины и версии В Ульяновске завели дело после нападения школьника на педагога. Чем мог руководствоваться подросток, в эфире радио Sputnik предположили первый вице-премьер правительства области Екатерина Уба и детский психолог Оксана Защиринская.