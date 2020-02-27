Раненная школьником в Ульяновске учительница остается в реанимации

САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Учительница, которую ранил ножом школьник в Ульяновске, находится в реанимации, в четверг ее планируется перевести в отделение хирургии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Утром 26 февраля в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый задержан. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, сообщал СК. Пострадавшая была прооперирована.
Вчера, 17:50Сказано в эфиреНападение в школе в Ульяновске: возможные причины и версииВ Ульяновске завели дело после нападения школьника на педагога. Чем мог руководствоваться подросток, в эфире радио Sputnik предположили первый вице-премьер правительства области Екатерина Уба и детский психолог Оксана Защиринская.
"Ее состояние средней степени тяжести, стабильное. В настоящее время она находится в реанимации, но сегодня планируется ее перевести в отделение хирургии", - сказала собеседница агентства.
Ситуацию в школе взял на личный контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству образования региона и администрации города разобраться в случившемся. В школе идет служебная проверка. Кроме того, власти региона проверяют организацию безопасности во всех школах Ульяновской области.