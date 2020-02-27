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Раненная школьником в Ульяновске учительница остается в реанимации
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РИА Новости

Раненная школьником в Ульяновске учительница остается в реанимации

09:21 27.02.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Учительница, которую ранил ножом школьник в Ульяновске, находится в реанимации, в четверг ее планируется перевести в отделение хирургии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Утром 26 февраля в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый задержан. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, сообщал СК. Пострадавшая была прооперирована.
Кухонный нож
Вчера, 17:50Сказано в эфире
Нападение в школе в Ульяновске: возможные причины и версииВ Ульяновске завели дело после нападения школьника на педагога. Чем мог руководствоваться подросток, в эфире радио Sputnik предположили первый вице-премьер правительства области Екатерина Уба и детский психолог Оксана Защиринская.
"Ее состояние средней степени тяжести, стабильное. В настоящее время она находится в реанимации, но сегодня планируется ее перевести в отделение хирургии", - сказала собеседница агентства.
Ситуацию в школе взял на личный контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству образования региона и администрации города разобраться в случившемся. В школе идет служебная проверка. Кроме того, власти региона проверяют организацию безопасности во всех школах Ульяновской области.
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Следственный комитет России (СК РФ)УльяновскПроисшествия
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