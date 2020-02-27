Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T09:19+0300
https://ria.ru/20200227/1565261503.html
В Нур-Султане из-за непогоды отменили ряд авиарейсов
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563996865_0:0:1811:1019_1036x0_80_0_0_d5848cf0767b5dcd5b050bc090e8797a.jpg
РИА Новости

В Нур-Султане из-за непогоды отменили ряд авиарейсов

09:19 27.02.2020
135
© Радио Sputnik Абзал Калиев / Перейти в фотобанкЗаснеженная площадь в Нур-Султане
Заснеженная площадь в Нур-Султане
© Радио Sputnik Абзал Калиев
Перейти в фотобанк
Заснеженная площадь в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 27 фев - РИА Новости. Ряд авиарейсов в столице Казахстана Нур-Султане отменили из-за вновь разыгравшейся непогоды, сообщила в четверг пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
В конце января власти объявили режим ЧС в столице Казахстана из-за сильного ветра. Позже метель сменилась морозами, температура была ниже 24 градусов. Сообщалось, что в январе выпала трехмесячная норма осадков. До середины февраля погода была более устойчивой, но администрация города режим ЧС не сняла, ссылаясь на то, что непогода может вернуться. В четверг из-за порывов ветра и сильного гололеда отменены занятия в столичных школах с первого по девятый класс.
Виды Москвы
Вчера, 17:22
Синоптики рассказали, когда в Москву придет солнечная погода
"В международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" задерживаются шесть рейсов и отменены пять рейсов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов рейсы из Москвы и казахстанского Костаная. В связи с плохими метеоусловиями на вылет задерживаются рейсы в Омск, Улан-Батор, Москву, а также Костанай. "Отменены два рейса авиакомпании LOT Polish по направлению Нур-Султан - Варшава и три рейса авиакомпании Air Astana в Алма-Ату, Омск и Москву", - сообщили в пресс-службе.
Порывы ветра достигают 23 метров в секунду. Аэропорт работает в штатном режиме.
013001
Обсудить 0
Нур-СултанВ мире
Рекомендуем
Круизный лайнер World Dream отправлен на карантин в Гонконге
Почти 200 индонезийцев отправили на карантин на необитаемый остров
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Архивное фото
Названы победители чемпионата Worldskills Russia в газовой сфере
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане опрокинулся ехавший в Екатеринбург автобус
Пожарные работают на месте происшествия
В Страсбурге при пожаре погибли пять человек
12-летний мальчик носит воду, предназначенную для продажи, по улицам Порт-о-Пренс, Гаити
При стрельбе на карнавале на Гаити пострадали шесть человек
Люди в масках
Число больных коронавирусом в Германии выросло до 22
Дезинфекция рынка в Сеуле
МИД Казахстана призвал соотечественников в Южной Корее встать на учет
Слушатели во время ожидания еженедельной речи Папы Франциска в Ватикане. 26 февраля 2020
В Дании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Аэропорт Душанбе
Таджикистан ввел карантин для прибывающих из ряда стран
Микробиологическая лаборатория
В Грузии не видят причин для паники из-за коронавируса
Беспорядки в Нью-Дели
Число погибших в столкновениях в Нью-Дели выросло до 34
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Измерение артериального давления
Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41В Сирии ограничили движение по трассе М-5 из-за атак боевиков
11:38Косачев оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ
11:38Названа новая опасность газированных напитков
11:38Выработать договоренность по замене ДСНВ уже сложно, заявили в МИД
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
Лента новостейМолния