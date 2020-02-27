В Нур-Султане из-за непогоды отменили ряд авиарейсов

НУР-СУЛТАН, 27 фев - РИА Новости. Ряд авиарейсов в столице Казахстана Ряд авиарейсов в столице Казахстана Нур-Султане отменили из-за вновь разыгравшейся непогоды, сообщила в четверг пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В конце января власти объявили режим ЧС в столице Казахстана из-за сильного ветра. Позже метель сменилась морозами, температура была ниже 24 градусов. Сообщалось, что в январе выпала трехмесячная норма осадков. До середины февраля погода была более устойчивой, но администрация города режим ЧС не сняла, ссылаясь на то, что непогода может вернуться. В четверг из-за порывов ветра и сильного гололеда отменены занятия в столичных школах с первого по девятый класс.

"В международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" задерживаются шесть рейсов и отменены пять рейсов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов рейсы из Москвы и казахстанского Костаная. В связи с плохими метеоусловиями на вылет задерживаются рейсы в Омск, Улан-Батор, Москву, а также Костанай. "Отменены два рейса авиакомпании LOT Polish по направлению Нур-Султан - Варшава и три рейса авиакомпании Air Astana в Алма-Ату, Омск и Москву", - сообщили в пресс-службе.