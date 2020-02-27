В Казахстане опрокинулся ехавший в Екатеринбург автобус

АЛМА-АТА, 27 фев – РИА Новости. Автобус, направлявшийся из Шимкента в Екатеринбург, опрокинулся на скользком участке трассы в Казахстане, никто из 48 находившихся в салоне человек не пострадал, сообщила пресс-служба полиции Актюбинской области Казахстана, на территории которой произошло ДТП.
По данным полиции, ДТП произошло вечером в среду.
"На скользком участке дороги автобус марки Ikarus съехал в кювет и упал на бок. В салоне автобуса, следовавшего из города Шымкент в Екатеринбург, находилось 48 человек, в том числе трое водителей, граждан Казахстана, а также 45 пассажиров, граждан Таджикистана", - сообщили в пресс-службе.
В результате ДТП пострадавших нет. После эвакуации из автобуса пассажиры эвакуированы в кемпинг.