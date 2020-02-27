В Казахстане опрокинулся ехавший в Екатеринбург автобус

"На скользком участке дороги автобус марки Ikarus съехал в кювет и упал на бок. В салоне автобуса, следовавшего из города Шымкент в Екатеринбург, находилось 48 человек, в том числе трое водителей, граждан Казахстана, а также 45 пассажиров, граждан Таджикистана", - сообщили в пресс-службе.