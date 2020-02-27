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В Казахстане автобус с детьми столкнулся с грузовиком
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РИА Новости

В Казахстане автобус с детьми столкнулся с грузовиком

08:25 27.02.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 27 фев – РИА новости. Грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим детей, в Восточно-Казахстанской области (ВКО), в больницу доставлены восемь пострадавших, в том числе семь детей, сообщили РИА Новости в областном управлении спорта.
"Первоначально в больницу были доставлены восемь человек – семь детей и тренер. У трех детей подозрение на сотрясение мозга не подтвердилось, они были отправлены домой. В больнице остаются тренер и четверо детей, их обследование продолжается", - сказал собеседник агентства.
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В пресс-службе полиции региона рассказали подробности ДТП, произошедшего утром в четверг на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха. По данным полиции, автобус с детьми направлялся из областного центра в Шемонаихинский район для участия в спортивных соревнованиях в сопровождении экипажа патрульной полиции.
"По предварительным данным, воитель грузового автомобиля Howo, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автобусом. На данный момент все обстоятельства происшествия выясняются", - отметили в пресс-службе.
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