В Казахстане автобус с детьми столкнулся с грузовиком

АЛМА-АТА, 27 фев – РИА новости. Грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим детей, в Грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим детей, в Восточно-Казахстанской области (ВКО), в больницу доставлены восемь пострадавших, в том числе семь детей, сообщили РИА Новости в областном управлении спорта.

"Первоначально в больницу были доставлены восемь человек – семь детей и тренер. У трех детей подозрение на сотрясение мозга не подтвердилось, они были отправлены домой. В больнице остаются тренер и четверо детей, их обследование продолжается", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции региона рассказали подробности ДТП, произошедшего утром в четверг на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха. По данным полиции, автобус с детьми направлялся из областного центра в Шемонаихинский район для участия в спортивных соревнованиях в сопровождении экипажа патрульной полиции.