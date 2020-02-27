Вузам не потребуется доаккредитация гибких образовательных программ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дополнительно аккредитовывать гибкие образовательные программы вузам, которые планируют их ввести, не потребуется, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он отметил, что много студентов учится по индивидуальным учебным планам, контроль которых ведется в соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными Минобрнауки. По словам Музаева, дополнительная государственная аккредитация либо лицензирование гибких образовательных программ могут потребоваться только в том случае, если для них в перечни профессий будут введены новые специальности и направления подготовки.
"В остальном все остается в рамках разработанных порядков и регламентов, ничего в деятельности Рособрнадзора не поменяется", - заявил он.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть для студентов вузов возможность выбора направления подготовки начиная с третьего года обучения. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что после обобщения опыта ведущих вузов по работе с индивидуальными образовательными траекториями проведет встречу с ректорами российских высших учебных заведений.
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