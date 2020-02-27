Вузам не потребуется доаккредитация гибких образовательных программ

Он отметил, что много студентов учится по индивидуальным учебным планам, контроль которых ведется в соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными Минобрнауки. По словам Музаева, дополнительная государственная аккредитация либо лицензирование гибких образовательных программ могут потребоваться только в том случае, если для них в перечни профессий будут введены новые специальности и направления подготовки.