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ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
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РИА Новости

ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу

04:25 27.02.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкУгощения на праздновании масленицы
Угощения на праздновании масленицы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Угощения на праздновании масленицы . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Большинство россиян на Масленицу намерены есть блины и просить прощения у близких, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, 88% россиян на масленичной неделе планируют есть блины, но только 78% - печь их. Приносить извинения близким и знакомым в Прощеное воскресенье собираются 80%, ходить в гости или принимать гостей - 68%, участвовать в народных гуляниях - 46%.
Сжечь чучело собираются 37% опрошенных. Посетить великопостные службы в церкви хотят 26%, отказаться от мяса и мясных продуктов - 20%.
Отмечается, что почти половина россиян (48%) собирается печь блины два-три раза за праздничную неделю, 22% - только один раз, 15% - почти каждый день, 12% - четыре-пять раз.
По мнению 52% респондентов, россияне празднуют Масленицу, потому что это традиция и часть культуры, таков обычай. Также 20% ответили, что россияне связывают праздник со встречей весны и солнца, по 6% - с подготовкой к посту.
По результатам исследования, кроме самой известной традиции, связанной с Масленицей, – печь блины – 58% граждан знают и об обычае сжигать чучело зимы, 17% - о народных гуляниях, 9% - о гостях, встречах с близкими, 8% - о спортивных играх и конкурсах, 7% - об испытании, во время которого нужно забраться на столб, 6% - о хороводах и плясках, 4% - о Прощеном воскресенье.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 февраля 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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"Общественные мнения"МасленицаВЦИОМРоссияОбщество
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