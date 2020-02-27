ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу

По данным исследования, 88% россиян на масленичной неделе планируют есть блины, но только 78% - печь их. Приносить извинения близким и знакомым в Прощеное воскресенье собираются 80%, ходить в гости или принимать гостей - 68%, участвовать в народных гуляниях - 46%.

Сжечь чучело собираются 37% опрошенных. Посетить великопостные службы в церкви хотят 26%, отказаться от мяса и мясных продуктов - 20%.

Отмечается, что почти половина россиян (48%) собирается печь блины два-три раза за праздничную неделю, 22% - только один раз, 15% - почти каждый день, 12% - четыре-пять раз.

По мнению 52% респондентов, россияне празднуют Масленицу, потому что это традиция и часть культуры, таков обычай. Также 20% ответили, что россияне связывают праздник со встречей весны и солнца, по 6% - с подготовкой к посту.

По результатам исследования, кроме самой известной традиции, связанной с Масленицей, – печь блины – 58% граждан знают и об обычае сжигать чучело зимы, 17% - о народных гуляниях, 9% - о гостях, встречах с близкими, 8% - о спортивных играх и конкурсах, 7% - об испытании, во время которого нужно забраться на столб, 6% - о хороводах и плясках, 4% - о Прощеном воскресенье.