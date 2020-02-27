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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-27T04:33+0300
https://ria.ru/20200227/1565258279.html
При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
https://cdn24.img.ria.ru/images/150107/75/1501077529_0:90:1969:1197_1036x0_80_0_0_bb23cb9b8d30722d558f680f40e6deaa.jpg
РИА Новости

При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных

04:23 27.02.2020 (обновлено: 04:33 27.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. По меньшей мере двое турецких военных погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны Турции.
Еще двое военнослужащих получили ранения. Кто именно нанес авиаудар, не уточняется.
В понедельник турецких военный источник сообщил РИА Новости о гибели 13 турецких военнослужащих в результате авиаудара по наблюдательному пункту в Идлибе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Москвой по Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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1957510821
Обсудить 9
Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Может Турции пора убраться с чужой территории и наводить порядки у себя в стране.
27 февраля, 05:26
sstry1967
4210002
Вот и в Турцию поехали "двухсотые"... Может это расплата за Су-24..? Эрдогану есть повод задуматься...
27 февраля, 05:16
komsomoletz41
3711002
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