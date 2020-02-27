При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных

Еще двое военнослужащих получили ранения. Кто именно нанес авиаудар, не уточняется.

В понедельник турецких военный источник сообщил РИА Новости о гибели 13 турецких военнослужащих в результате авиаудара по наблюдательному пункту в Идлибе.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Москвой по Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.