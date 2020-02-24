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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-24T17:12+0300
https://ria.ru/20200224/1565141511.html
Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564974402_0:161:2974:1833_1036x0_80_0_0_e4f676382090aeacc3beeb2c85d5bec7.jpg
РИА Новости

Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе

15:38 24.02.2020 (обновлено: 17:12 24.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал удары российских бомбардировщиков Су-24 по террористам в сирийском Идлибе.

"Договоренности, которые были достигнуты еще в сентябре 2018 года и переподтверждались год спустя, <...> было видно, что зона деэскалации превращается в зону эскалации, потому что оттуда бандиты, которые ни от кого отмежеваться не хотели, наносили удары по объектам за пределами зоны. Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами России и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать. <...> Поэтому ничего неожиданного тут ни для кого не было, я уверен, что турецкие военные, которые работают на земле, все прекрасно видят и понимают", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Министр также напомнил, что, согласно сочинским соглашениям, оппозиция в Идлибе должна была отмежеваться от террористов. Помимо этого, была задача "отвести от внешнего периметра тяжелые вооружения, чтобы они не могли наносить удары по позициям сирийской армии, гражданским объектам и российской базе Хмеймим", также была договоренность обеспечить нормальную работу двух автомагистралей М4 и М5.

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
22 февраля, 17:32Война в Сирии
Турция определилась с дорожной картой по Идлибу
В сентябре 2018-го Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Сирийская армия в конце этого января начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 (Дамаск — Алеппо).
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным.
Видео отражения атаки боевиков в Идлибе
22 февраля, 01:45Война в Сирии
Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
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12 февраля, 08:00
Сирийское обострение. Кто и зачем подливает масла в идлибский котел

Нарастание напряженности

На этой неделе протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило сирийцам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал Анкару прекратить поддержку террористов. Минобороны Турции сообщило, что при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пятеро ранены.
Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Россией по Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. В Кремле назвали это худшим сценарием.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Дмитрий Песков
Вчера, 14:34Война в Сирии
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну конечно же В ОТВЕТ, конечно же... МИД РФ искал это слово около месяца))... "Нет ничего неожиданного в том, что по террористам в сирийском Идлибе наносились удары в ответ на атаки"
24 февраля, 16:32
Semen Altov
5313163
У меня есть хронология, не альтернативная история.
24 февраля, 16:54
Semen Altov
3010024
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