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Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
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РИА Новости

Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура

03:55 27.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил страну зоной, свободной от ящура, подписав соответствующий декрет.
"Наша страна - территория, свободная от ящура, благодаря вакцинации", - сказал он на встрече с сельхозпроизводителями, которая транслировалась в Twitter.
По словам Мадуро, Венесуэла предприняла ряд мер, в числе которых вакцинация скота на государственных и частных производствах, профилактика и борьба с заболеванием в приграничных с Колумбией штатах.
Чуть ранее Колумбия также вернула себе статус страны, свободной от ящура, власти поставили цель удвоить экспорт мяса в ближайшие годы.
Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.
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Николас МадуроВенесуэлаВ мире
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