Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил страну зоной, свободной от ящура, подписав соответствующий декрет.

"Наша страна - территория, свободная от ящура, благодаря вакцинации", - сказал он на встрече с сельхозпроизводителями, которая транслировалась в Twitter.

По словам Мадуро, Венесуэла предприняла ряд мер, в числе которых вакцинация скота на государственных и частных производствах, профилактика и борьба с заболеванием в приграничных с Колумбией штатах.

Чуть ранее Колумбия также вернула себе статус страны, свободной от ящура, власти поставили цель удвоить экспорт мяса в ближайшие годы.