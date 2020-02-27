Трамп рассказал о случаях заражения коронавирусом в США

"У нас всего 15 (заболевших)... Из 15 заболевших, я их называю оригинальными заболевшими, восемь вернулись домой, где будут до полного выздоровления. Один в больнице, пятеро полностью излечились. Еще один в неплохой форме, это "между больницей и домом"... Один довольно сильно болен. Надеюсь, он поправится. Но остальные в отличной форме", - сказал он.