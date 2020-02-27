Трамп рассказал о случаях заражения коронавирусом в США

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. В США зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом, один человек "довольно сильно болен", заявил в четверг журналистам президент страны Дональд Трамп.
"У нас всего 15 (заболевших)... Из 15 заболевших, я их называю оригинальными заболевшими, восемь вернулись домой, где будут до полного выздоровления. Один в больнице, пятеро полностью излечились. Еще один в неплохой форме, это "между больницей и домом"... Один довольно сильно болен. Надеюсь, он поправится. Но остальные в отличной форме", - сказал он.
Трамп добавил, что от обычного гриппа ежегодно погибает до 69 тысяч человек. По его словам, США готовы к расширению масштабов нового коронавируса и разрабатывают соответствующую вакцину.
Администрация Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за недостаточные, по их мнению, запросы, и в свою очередь предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда долларов. Трамп поблагодарил конгресс за готовность выделить на эти нужды больше средств.
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