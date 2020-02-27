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Рособрнадзор хочет изменить систему подбора тем итогового сочинения
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РИА Новости

Рособрнадзор хочет изменить систему подбора тем итогового сочинения

03:43 27.02.2020 (обновлено: 09:10 27.02.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаВременно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Нынешняя система формирования тем итогового сочинения для 11-классников нуждается в изменении, эту проблему признал и обсуждает варианты ее решения Совет по вопросам проведения итогового сочинения, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он напомнил, что сочинение введено в школах шесть лет назад, порядок разработки и оглашения тем все это время не менялся.
"Это достаточно серьезный период, когда нужно оглянуться назад, провести анализ того, что было сделано, и принимать какие-то корректирующие решения", - сказал Музаев.
Он напомнил, что пять тематических направлений сочинения утверждаются ежегодно советом по сочинению, а Федеральный институт педагогических измерений в соответствии с этими направлениями разрабатывает темы сочинений. Пять направлений объявляются в начале учебного года, а сами темы выпускники узнают уже на сочинении.
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"Такая схема, к сожалению, и это совет по сочинениям, который состоял в декабре, признал, изжила себя. Потому что возникли разные структуры, в том числе в сети интернет, когда под эти направления тиражируют примерные варианты "золотых" сочинений. Школьники пытаются их использовать как домашние заготовки, механически заучивать или воспринимают такие публикации как утечку реальных тем", - пояснил Музаев.
Он рассказал, что Рособрнадзор представил совету свои предложения, и их могу рассмотреть на заседании весной этого года.
"Рассматривается возможность отказа от открытых тематических направлений и создание банка тем итогового сочинения. Из этого банка может производиться автоматизированное формирование комплектов тем для регионов", - отметил он.
Как уточнил Музаев, если будут приняты решения о каких-либо изменениях в процедуре итогового сочинения, эта информация будет доведена до школьников, учителей и родителей до 1 сентября.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РоссияОбщество
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