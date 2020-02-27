Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА*

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии своей программы на телеканале "Россия 1". Видео инцидента ведущий опубликовал в Instagram.
Конфликт между Соловьевым и Ковтуненко завязался, когда обсуждались преступления украинских националистов во время Великой Отечественной войны. Украинский эксперт попытался оправдать УПА* и ее лидеров Степана Бандеру и Романа Шухевича, чем вызвал негодование Соловьева.
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Кроме того, Ковтуненко заявил, что во время войны УПА* "сотрудничала" с НКВД, что евреи поддерживали украинских националистов, а также выступил с утверждением, что боевики УПА* якобы случайно убили генерала Николая Ватутина, освободившего Киев.
В результате ведущий позвал охрану и потребовал вывести Ковтуненко из студии.
Украинская повстранческая армия* (УПА*) — боевое крыло Организации украинских националистов*. В годы Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев.
На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. После войны бандеровцы вели бои против советской армии.
В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии. Москва осудила это решение, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и призвав давать подобным действиям адекватную оценку на международном уровне.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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