Тигипко не рассматривают на пост премьера, заявили в "Слуге народа"

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что вопрос о назначении Тигипко премьером Украины решен на 99%, его кандидатуру утвердят в ближайшее время. По их словам, президент Владимир Зеленский "рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьера". Источники объяснили, что глава страны задумался о замене премьера из-за слабой эффективности кабмина и данных социологических исследований, которые показывают падение доверия к правительству и лично Гончаруку. По данным украинских СМИ, решение об обновлении кабмина примут в ближайшее две недели, а Зеленский еще не решил, что делать с Гончаруком - оставлять на посту или менять.