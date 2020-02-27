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Тигипко не рассматривают на пост премьера, заявили в "Слуге народа"
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РИА Новости

Тигипко не рассматривают на пост премьера, заявили в "Слуге народа"

01:24 27.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНародный депутат Сергей Тигипко
Народный депутат Сергей Тигипко
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Народный депутат Сергей Тигипко. Архивное фото
КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Бизнесмен Сергей Тигипко уже не рассматривается на должность премьер-министра Украины, заявил депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что вопрос о назначении Тигипко премьером Украины решен на 99%, его кандидатуру утвердят в ближайшее время. По их словам, президент Владимир Зеленский "рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьера". Источники объяснили, что глава страны задумался о замене премьера из-за слабой эффективности кабмина и данных социологических исследований, которые показывают падение доверия к правительству и лично Гончаруку. По данным украинских СМИ, решение об обновлении кабмина примут в ближайшее две недели, а Зеленский еще не решил, что делать с Гончаруком - оставлять на посту или менять.
"Сергей Тигипко точно уже не рассматривается на должность премьер-министра. Сегодня был инсайд. Я об этом точно знаю", - заявил Шевченко в эфире телеканал "Прямой".
По его словам, фракция готова поддержать на должность премьера экс-главу офиса президента Андрея Богдана.
"Я вам скажу, что фракция готова поддержать только одного кандидата на сегодняшний день - Андрея Богдана. Я сегодня общался со многими людьми нашей фракции, все бы поддержали... А кого предложит президент - это второй вопрос. Говорить, кто будет - я не знаю", - добавил депутат.
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