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Туризм
2020-02-27T00:49+0300
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Эксперт: советы россиянам не посещать Италию не повлияют на туротрасль
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РИА Новости

Эксперт: советы россиянам не посещать Италию не повлияют на туротрасль

00:49 27.02.2020
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© Fotolia / IuriiИталия
Италия
© Fotolia / Iurii
Италия. Архивное фото
РИМ, 27 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Рекомендации со стороны Роспотребнадзора и Ростуризма воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса не приведут к крупным отклонениям в туристической отрасли, заявил РИА Новости президент Национального агентства Италии по туризму ENIT Джорджо Пальмуччи (Giorgio Palmucci).
После появления сообщения Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендовал туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки.
"Тревожных отклонений не ожидается. Россияне представляют долю рынка, где идут большие расходы, и Италия является одним из основных пунктов назначения, находясь на третьем месте в списке направлений россиян. Но февраль, однако, не является высоким сезоном, поэтому туристическая отрасль будет в минимальной степени подвержена каким-либо отклонениям, о которых в настоящее время нельзя сделать никаких выводов", - заявил Пальмуччи.
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По его словам, российские путешественники находятся на одиннадцатом месте по расходам в Италии (2,4% от общего объема расходов иностранцев в Италии). В 2018 году они потратили миллиард евро, заявил глава ENIT. С января по сентябрь 2019 года в Италии побывало 800 тысяч путешественников из России, а число проведенных ими ночей там выросло на 1,2% до 5,5 миллиона.
Как заявил РИА Новости президент национальной ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина, в связи со вспышкой коронавируса отменены около половины заказов на туры в Италию. По его словам, туристическая отрасль Италии несет очень серьезные убытки, столкнувшись с эмоциональной реакцией на информацию о появлении очагов на севере страны.
Число жертв в результате заражения коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 400 случаев заражения новым типом вируса. Больше половины случаев отмечены в области Ломбардии. Инфицированные появились в девяти из 20 регионов Италии. По последней информации, от коронавируса выздоровели трое первых заболевших – китайская семейная пара и вернувшийся из Уханя итальянец.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияИталия
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