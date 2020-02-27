Эксперт: советы россиянам не посещать Италию не повлияют на туротрасль

РИМ, 27 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Рекомендации со стороны Рекомендации со стороны Роспотребнадзора Ростуризма воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса не приведут к крупным отклонениям в туристической отрасли, заявил РИА Новости президент Национального агентства Италии по туризму ENIT Джорджо Пальмуччи (Giorgio Palmucci).

После появления сообщения Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендовал туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки.

"Тревожных отклонений не ожидается. Россияне представляют долю рынка, где идут большие расходы, и Италия является одним из основных пунктов назначения, находясь на третьем месте в списке направлений россиян. Но февраль, однако, не является высоким сезоном, поэтому туристическая отрасль будет в минимальной степени подвержена каким-либо отклонениям, о которых в настоящее время нельзя сделать никаких выводов", - заявил Пальмуччи.

По его словам, российские путешественники находятся на одиннадцатом месте по расходам в Италии (2,4% от общего объема расходов иностранцев в Италии). В 2018 году они потратили миллиард евро, заявил глава ENIT. С января по сентябрь 2019 года в Италии побывало 800 тысяч путешественников из России, а число проведенных ими ночей там выросло на 1,2% до 5,5 миллиона.

Как заявил РИА Новости президент национальной ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина, в связи со вспышкой коронавируса отменены около половины заказов на туры в Италию. По его словам, туристическая отрасль Италии несет очень серьезные убытки, столкнувшись с эмоциональной реакцией на информацию о появлении очагов на севере страны.