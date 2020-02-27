Савченко поделила власти Украины на "коррупционеров" и "дебилов"

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко, комментируя деятельность правительства страны, выразила мнение, что президент Владимир Зеленский находится "в ловушке", так как на должности в государственные структуры ему приходится выбирать между "старыми коррупционерами" и "молодыми дебилами".
Ранее студия "Квартал 95" в своем выступлении высмеяла поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой под Киевом. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что номер "Квартала 95" о Гонтаревой отрицательно влияет на инвестиционный климат на Украине. В свою очередь украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что после такого заявления Милованов должен немедленно написать заявление об отставке, и назвал его "дебилом". Позже Милованов пошутил, что он "дебил, и это не скрывает".
"Профессионалы или бывают профессионалами, или бывают профанами - то, что сейчас вы (партия "Слуга народа" - ред.) набрали. Чем раньше парламент это признает, тем скорее мы спасем Украину… Зеленский в такой ловушке, что ему приходится выбирать между старыми коррупционерами и молодыми дебилами. Хорошо, только один себя так признал, пусть все остальные будут просто профанами", - сказала Савченко в эфире телеканала "Наш" в среду.
Ранее в феврале социологическая служба центра Разумкова провела опрос, в ходе которого выяснилось, что уровень доверия украинцев к правительству и премьеру упал до 28%, хотя в сентябре 2018 года кабмину доверяли 57% респондентов.
3 февраля, 11:10Сказано в эфире"Порошенко, умноженный на два". В чем Савченко обвиняет Зеленского?Президент Украины Владимир Зеленский не выполняет обещаний, считает бывший депутат Рады Надежда Савченко. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.