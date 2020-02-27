Савченко поделила власти Украины на "коррупционеров" и "дебилов"

"Профессионалы или бывают профессионалами, или бывают профанами - то, что сейчас вы (партия "Слуга народа" - ред.) набрали. Чем раньше парламент это признает, тем скорее мы спасем Украину… Зеленский в такой ловушке, что ему приходится выбирать между старыми коррупционерами и молодыми дебилами. Хорошо, только один себя так признал, пусть все остальные будут просто профанами", - сказала Савченко в эфире телеканала "Наш" в среду.