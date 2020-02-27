Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в ответ на идею президента Украины Владимира Зеленского учредить День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя предложил праздник - праздник "Крымской весны", как пример истинного проявления в мире демократии.
В среду президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.
"Президенту Украины не стоило выдумывать различные фейковые праздники, которые не отвечают действительности. Правильно было бы учредить праздник "Крымской весны", как пример и эталон проявления в мире истинной демократии и знак солидарности с крымчанами в их стремлении вернуться на свою историческую родину", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, именно 26 февраля 2014 года стало днем, когда крымчане начали свой путь к воссоединению с Россией.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал события 26 февраля 2014 года в Симферополе точкой невозвращения республики в состав Украины.
Двадцать шестого февраля 2014 года у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг сторонников и противников госпереворота в Киеве. Между двумя группами митингующих произошли столкновения, в результате которых пострадали 35 человек. В давке один мужчина умер от сердечного приступа, еще одна женщина скончалась в больнице от полученных в толпе травм.
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