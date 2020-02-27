Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник

"Президенту Украины не стоило выдумывать различные фейковые праздники, которые не отвечают действительности. Правильно было бы учредить праздник "Крымской весны", как пример и эталон проявления в мире истинной демократии и знак солидарности с крымчанами в их стремлении вернуться на свою историческую родину", - сказал РИА Новости Умеров.

По его словам, именно 26 февраля 2014 года стало днем, когда крымчане начали свой путь к воссоединению с Россией.

Двадцать шестого февраля 2014 года у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг сторонников и противников госпереворота в Киеве. Между двумя группами митингующих произошли столкновения, в результате которых пострадали 35 человек. В давке один мужчина умер от сердечного приступа, еще одна женщина скончалась в больнице от полученных в толпе травм.