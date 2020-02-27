Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T00:25+0300
https://ria.ru/20200227/1565256065.html
Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564818113_0:169:3042:1880_1036x0_80_0_0_31f2cf06fc4bfec75a14e601a0ea3787.jpg
РИА Новости

Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник

00:25 27.02.2020
21913
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в ответ на идею президента Украины Владимира Зеленского учредить День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя предложил праздник - праздник "Крымской весны", как пример истинного проявления в мире демократии.
В среду президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.
"Президенту Украины не стоило выдумывать различные фейковые праздники, которые не отвечают действительности. Правильно было бы учредить праздник "Крымской весны", как пример и эталон проявления в мире истинной демократии и знак солидарности с крымчанами в их стремлении вернуться на свою историческую родину", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, именно 26 февраля 2014 года стало днем, когда крымчане начали свой путь к воссоединению с Россией.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал события 26 февраля 2014 года в Симферополе точкой невозвращения республики в состав Украины.
Двадцать шестого февраля 2014 года у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг сторонников и противников госпереворота в Киеве. Между двумя группами митингующих произошли столкновения, в результате которых пострадали 35 человек. В давке один мужчина умер от сердечного приступа, еще одна женщина скончалась в больнице от полученных в толпе травм.
Ялта
14 февраля, 03:39
Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
20182338
Обсудить 4
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРеспублика КрымСевастопольРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Почему вна Украине 26 февраля празднуется "День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя", и не отмечается 18 февраля как "День побегов из котлов"?
27 февраля, 00:53
Нефертити Васильевна Фишман
1400000
Что то не помню, чтобы они сопротивлялись, стройными рядами приняли российскую присягу..
27 февраля, 01:07
Сергей Смирнов
1400000
Рекомендуем
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Статуя Фемиды
Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках
Завтрак
Самый важный прием пищи. В какое время надо есть, чтобы похудеть
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Друзья пьют пиво
Пиво — не для бедных: пенному напитку назначат минимальную цену
Даниил и Оксана Руденко
Грибник-самоубийца и его помощники: на Алтае ищут двоих подростков
Лабораторные исследования
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18 b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Пляж в Австралии
На австралийском пляже нашли странное существо
Члены экипажа подводной лодки ВМС США
Новейшая американская подлодка облезла после первого похода
Капельницы
Раненная школьником в Ульяновске учительница остается в реанимации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Серакиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
11:09Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
11:06Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей
11:05Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
11:03В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Лента новостейМолния