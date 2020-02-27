Украинские стратеги придумали, как обеспечить взрывной рост экономики

Четыре с половиной месяца назад украинское правительство представило свою программу действий, которая была хороша хотя бы тем, что дала повод посмеяться

С тех пор украинская экономика показывала динамику, строго противоположную той, что была зафиксирована в программе.

И вот Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (Минэкономразвития) выдало на-гора труд "Экономическая стратегия: рост через инвестиции", который должен был определить набор практических инструментов для реализации программы.

Экономическая стратегия оказалась просто удивительной во всех отношениях.

Во-первых, ее содержание создает устойчивое ощущение, что авторы последние четыре с половиной месяца преодолели на машине времени и не имеют отчетливого понимания, что в это время происходило. Во всяком случае, задекларированные ими в стратегии цели мало вяжутся с реальностью, хотя цифры, характеризующие макроэкономическую ситуацию в четвертом квартале 2019 года, в документе и имеются.

Во-вторых, "соросята", будучи исключительно гуманитариями, причем выращенными в "пробирках", а не прошедшими нормальную школу выживания, разумеется, не сподобились придумать внятных инструментов роста.

В итоге можно с уверенностью утверждать: избавиться от государственных активов и продолжить сокращение регуляторных функций государства наверняка получится, а вот достичь при этом поставленных экономических целей — никак.

В упомянутой выше программе украинского правительства были поставлены, скажем так, амбициозные цели: за пять лет рост экономики на 40%, привлечение прямых иностранных инвестиций в объеме 50 миллиардов долларов, создание одного миллиона рабочих мест и т. д.

Разумеется, цели эти "рисовались", чтобы приятно радовать глаз протестного электората, проголосовавшего за президента Зеленского, — да и самого избранника. Последнее стало совсем уж очевидным после "слива" в Сеть аудиозаписи предновогоднего совещания руководства правительства и Национального банка, на котором участники решают, как бы так преподнести Зеленскому невеселые экономические показатели, чтобы они ему показались радужными.

Эти цифры выглядели несерьезно уже тогда. Теперь же, после получения экономических данных по итогам года, они выглядят совсем нелепо.

Итак. За прошлый год число штатных работников на Украине сократилось на 300 тысяч человек, с 7,6 миллиона до 7,3. Причем на 100 тысяч — уже при правительстве Гончарука.

Рост ВВП в четвертом квартале замедлился до 1,5% — при 4,6% во втором и 4,1% в третьем. Причем рост этот зиждется не на производстве, а на потреблении, которое обеспечивалось перечислениями от гастарбайтеров и притоком спекулятивного капитала на рынок облигаций. Промышленность при этом не просто падает: там настоящий обвал. В годовом измерении в октябре падение составило пять процентов, в ноябре 7,5%, в декабре 7,7%.

Прямых иностранных инвестиций в акционерный капитал за все годы — начиная с 1991-го — на Украину зашло "аж" 35 миллиардов долларов. Причем в 2014-2016 годах был отток более чем на 22 миллиарда. По итогам 2019-го ожидается приток примерно в два миллиарда, однако это бесконечно далеко от заявленных "50 миллиардах за пять лет".

Впрочем, все это не помешало премьер-министру Гончаруку бодро отчитаться перед Верховной радой о топ-100 успехов своего правительства аккурат под выход стратегии Минэкономразвития. Уже традиционно отчет обернулся позором во всем. Начиная от того факта, что готовило его не правительство, а PR-агентство (принадлежащее жене одного из топ-менеджеров "Нафтогаза") — за 84 тысячи бюджетных гривен, и заканчивая содержанием. В нем присутствует как откровенная ложь (например, утверждение, что государственный бюджет выполнен на 99%, тогда как на самом деле — на 96%), так и набор абсолютно анекдотичных "достижений". Например, в качестве одного из таковых значится, что "Украина заявила о намерении присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО ". Или: "Обеспечено усиление международной коалиции по поддержке Украины против российской агрессии". В сфере экономики "достижения" тоже неплохие: "Массово передали на приватизацию государственные предприятия". И — "Укрзализныця" разместила 100 миллионов долларов еврооблигаций под 7,3%".

Но ладно, что задекларированные правительством цели нереалистичны.

Ладно, что за полгода деятельности достижений никаких не оказалось.

Но, может быть, в стратегии хотя бы заложены инструменты, которые позволят переломить совершенно негативный тренд в украинской экономике?

Судите сами.

Создать миллион новых рабочих мест Минэкономразвития планирует благодаря "либерализации рынка труда" посредством принятия изменений в трудовое законодательство . В условиях, когда внутренний рынок является мизерным да еще и находится под давлением импорта, на внешние рынки Украина поставляет почти исключительно сырье, промышленное производство уверенно сокращается уже восемь месяцев, а рабочая сила продолжает утекать за рубеж, перспектива создания миллиона новых рабочих мест в результате либерализации рынка труда выглядит весьма сомнительной.

В качестве инструментов привлечения инвестиций названы:

— капитальные инвестиции из бюджета — их пока почти нет и в свете бюджетных проблем перспективы появления таковых призрачны;

— приватизация и концессии — прежде приватизация не приводила к какому-то взрывному росту инвестиций, вряд ли она сама по себе приведет к этому и в будущем, если не считать одноразовых вливаний при выкупе активов, которые к тому же даже правительство прогнозирует на мизерном уровне (12 миллиардов гривен в 2020 году);

— "инвестиционные няни" — нечто вроде узаконенных "решал"; в условиях деградации госуправления, судов, правоохранительных органов и прочего эта институция определенно "не взлетит";

— индустриальные парки — в теории хороший инструмент для привлечения инвестиций, но на Украине он не наполнен содержимым (отсутствуют налоговые льготы и бюджетные компенсации для участников, не обеспечиваются государством базовые условия для создания инвестиционных парков и т. д.), к тому же в стратегии и не предусмотрено его наполнение.

А ведь на фоне набора лозунгов это была едва ли не единственная конкретика во всей стратегии.

Есть еще, правда, упоминание четырех успешных отраслей, которые тоже вызывают лишь улыбку.

1. IT-сектор. Это любимая мантра украинских властей. На самом деле этого сектора на Украине практически нет. Есть отдельные программисты, работающие на аутсорсинге.

2. Агросектор. По сути — растениеводство. Да, достаточно высокая рентабельность. Но низкая добавленная стоимость и мизерное количество рабочих мест. О развитии переработки и животноводства в стратегии — ни слова.

3. Химическое производство. В 2017-2019 годах химическая отрасль демонстрировала рост, но авторы не догадываются, что происходило это на фоне низкой базы из-за грандиозного обвала 2014-2016 годов, а также за счет благоприятной конъюнктуры на рынке газа. И даже в этом случае показатели отрасли далеки от 2013 года, что вряд ли можно назвать успехом.

4. Фармацевтика. Отрасль растет, но она не является полноценной. По сути, украинская фармацевтика — это таблетирование и расфасовка ингредиентов, ввозимых из Китая и Индии. Собственный синтез почти отсутствует.