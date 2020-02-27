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Туризм
2020-02-27T01:07+0300
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В Нью-Йорке ищут утку, застрявшую в пластиковом кольце
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РИА Новости

В Нью-Йорке ищут утку, застрявшую в пластиковом кольце

01:07 27.02.2020
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© Фото : Pixabay/skeeze Большой крохаль
Большой крохаль
© Фото : Pixabay/skeeze
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Департамента парков города Нью-Йорк разыскивает утку, которая не может избавиться от пластикового кольца, мешающего ей питаться, сообщает Upi.
Этот вид называется большой крохаль — самый крупный из семейства утиных, самцы могут весить до двух килограммов.
Эксперты полагают, что кольцо не дает птице есть, но она может летать и плавать. Жители города уже несколько раз сообщали о том, что видели утку, но поймать ее пока не удалось.
Рейнджеры обыскали Центральный парк, но большого крохаля там не было. Теперь департамент через соцсети попросил волонтеров и представителей общественности найти утку и освободить ее из ловушки.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмНью-Йорк (город)США
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