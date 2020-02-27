Межгосударственные отношения России и Киргизии

Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер , характеризуется близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов.

Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.

29 ноября 2017 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Россию с рабочим визитом. Это была первая зарубежная поездка Жээнбекова после вступления в должность главы государства (24 ноября 2017 года).

В 2018 году Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встречались 14 мая в Сочи "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета, 14 июня в Москве в рамках рабочего визита президента Киргизии и 28 сентября в Душанбе (Таджикистан) "на полях" саммита СНГ.

9 февраля 2019 года в Сочи состоялась неформальная встреча Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

28 марта президент России Владимир Путин посетил Киргизию с государственным визитом.

В последующем Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встречались 13 июня "на полях" саммита Шанхайской организации в Бишкеке и 11 июля в Москве.

Очередная двусторонняя встреча лидеров России и Киргизии состоялась 20 сентября на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области.

28 ноября 2019 года президент России Владимир Путин посетил Бишкек , где принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Состоялась также отдельная встреча главы российского государства с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым . Обсуждались различные аспекты политического и экономического взаимодействия двух стран.

Регулярный характер носят встречи на уровне премьер-министров двух стран.

9 августа 2019 года глава правительства России (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Киргизию (город Чолпон-Ата), где принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Динамично развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, поддерживаются межпарламентские связи.

3-4 февраля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с официальным визитом Бишкек, где был принят президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и провел переговоры с министром иностранных дел Киргизии Чынгызом Айдарбековым.

22 мая 2019 года Сергей Лавров посетил Бишкек для участия в заседаниях советов министров иностранных дел государств-членов ШОС и ОДКБ. В ходе визита он был принят президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым

27 ноября Сергей Лавров вновь посетил Бишкек , где принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии.

По данным ФТС РФ, товарооборот России и Киргизии в 2019 году составил 1,866 миллиарда долларов , в том числе российского экспорта – 1,55 миллиарда долларов и импорта – 316,2 миллиона долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др.

Импорт представлен металлами и изделиями из них, текстилем и обувью, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и другими товарами.

Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). Очередное 21-е заседание прошло в Бишкеке 1 марта 2019 года

Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль . Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе.

Россия является одним из ведущих инвесторов в Киргизию. Объем накопленных российских капиталовложений составляет свыше 200 миллионов долларов. Эти ресурсы направлены в предприятия обрабатывающей промышленности, в оптовую и розничную торговлю, геологоразведку, а также в добычу полезных ископаемых.

Эффективным инструментом двустороннего экономического сотрудничества является Российско-киргизский фонд развития , учрежденный в целях адаптации экономики Киргизии к участию в ЕАЭС.

Среди них реконструкция аэропорта в Иссык-Кульской области, возведение завода стройматериалов в Ошской области, обувной фабрики в Чуйской области.

Россия также оказывает финансовую помощь Киргизии . По данным главы МИД РФ Сергея Лаврова, общий объем российских грантов на поддержку киргизского госбюджета за последние семь лет составил 311 миллионов долларов, в 2018 году Россия полностью списала долг Киргизии в размере 240 миллионов долларов.

Важной составной частью всего комплекса российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество.

19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества.

На территории Киргизии находится объединенная российская военная база . В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

Осуществляется совместное планирование применения российско-киргизской коалиционной группировки войск , а также их практическое взаимодействие в ходе различных учений. В 2019 году подразделения вооруженных сил Киргизии приняли участие в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".

28 ноября 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил Бишкек , где провел переговоры с начальником Генштаба Вооруженных сил Киргизии Райимберди Дуйшенбиевым.

Приоритетные направления сотрудничества в гуманитарной сфере – образование и культура, укрепление в Киргизии позиций русского языка.

Реализуется Программа сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры, информации и туризма Киргизской Республики на 2018-2020 годы.

В 2020 году Россия и Киргизия проведут перекрестный год , в рамках которого состоятся более 200 мероприятий культурно-гуманитарного характера.

Укрепляются связи в образовательной сфере. Важнейшую роль в этом плане играет Киргизско-Российский Славянский университет, открытый в Бишкеке в 1993 году.

В российских вузах, по данным на февраль 2020 года , учатся около 7,5 тысячи киргизских студентов, большая часть из них – на бюджетной основе.