День Сил специальных операций в России

Дата праздника выбрана не случайно. 27 февраля 2014 года, вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове.

Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".

С тех пор словосочетание "вежливые люди" стало синонимом тех, кто служит в Силах специальных операций (ССО) России.

ССО Вооруженных Сил РФ – высокоподвижная, специально обученная, технически оснащенная, хорошо экипированная армейская группировка сил министерства обороны РФ , предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России (при необходимости с применением военной силы) как внутри страны, так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время, находящаяся в постоянной высокой готовности к немедленному применению. ССО применяют методы и способы боевых действий не характерные для обычных сил (разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие действия). Они могут действовать как в составе разнородных сил на театре военных действий, так и самостоятельно. Проводимые ими операции, как правило, носят тайный характер и находятся под непосредственным контролем высшего военного руководства или главнокомандующих ВС на театрах войны.

Силы специальных операций оснащены разнообразным стрелковым и холодным оружием (как состоящим на вооружении ВС, так и специально разработанными образцами), легкими артиллерийскими орудиями, гранатометами, переносными зенитными ракетными комплексами, комплектами взрывных устройств, оптико-электронной аппаратурой, малогабаритными средствами радио- и спутниковой связи, легкими автомобилями, парашютно-десантным и легководолазным снаряжением, техническими средствами пропаганды и др. Подготовка личного состава проводится в специальных учебных центрах и школах. В программу входит парашютно-десантная подготовка, обучение владению всеми видами оружия, включая вооружения иностранных армий, управлению транспортными средствами, диверсионным методам борьбы, минно-взрывному, легководолазному и радиоделу, изучение методов сбора разведывательной информации, ведения агентурной работы, знанию иностранных языков, обычаев стран оперативного предназначения, способов проникновения в тыл противника, выживания в экстремальных условиях и др.

Формирование Сил специальных операций началось в 2009 году в рамках общей модернизации Вооруженных сил РФ. В том же году было создано Управление специальных операций, подчиненное непосредственно Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации (в 2012 году оно было преобразовано в Командование сил специальных операций).

Одна из главных особенностей Сил специальных операций – отсутствие постоянного состава. Кроме "костяка", сформированного из подразделений спецназа военной разведки и Воздушно-десантных войск, в разное время, в зависимости от ситуации, в состав Сил специальных операций включаются самые разные подразделения. "Костяк" ССО – офицеры и военнослужащие контрактной службы, прежде всего – военные разведчики, десантники, спецназовцы с качественным военным образованием и хорошим опытом.

Отличие Сил специальных операций от спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" в том, что это не малочисленные спецгруппы высоких профессионалов, а мощные армейские силы таких же профессионалов.

Учебные занятия проводятся в условиях Арктики, на горных полигонах, в условиях, максимально приближенных к боевым.

Именно там испытывается новая экипировка и оружие, которые затем получают рекомендации по доработке для последующего применения другими подразделениями.

Несмотря на небольшой срок своего существования, российские Силы специальных операций уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны. Они занимались обеспечением безопасности прошедших в 2014 году Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, участвовали в антитеррористических операциях на Северном Кавказе, в борьбе с сомалийскими пиратами в Индийском океане. В 2015 году подразделения Сил специальных операций ВС РФ направили для участия в антитеррористической операции России в Сирии, где на них были возложены задачи по выявлению наиболее важных объектов международных террористических группировок для их последующего уничтожения российской авиацией. Военнослужащие российских ССО контролировали эффективность нанесения авиаударов и при необходимости самостоятельно уничтожали остатки террористов снайперским огнем.

Высочайшая тактико-специальная подготовка военнослужащих российских ССО, отличное знание местной специфики, а также уникальное современное вооружение и экипировка позволяли им скрытно действовать по всей территории Сирии и уничтожать террористов в любых условиях обстановки.

По словам президента РФ Владимира Путина, создание ССО стало важным этапом в качественном развитии Вооруженных сил России , в повышении их мобильности и боеготовности. У страны появился еще один мощный, эффективный инструмент защиты национальных интересов.