Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T01:32+0300
https://ria.ru/20200227/1565171791.html
День Сил специальных операций в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/152401/19/1524011987_0:3:1195:675_1036x0_80_0_0_8b2f78e6783251fa9e244f469fa97cda.jpg
РИА Новости

День Сил специальных операций в России

01:32 27.02.2020
889
CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / 27 февраля - День Сил специальных операций / Cropped imageВоеннослужащий ССО ВС РФ
Военнослужащий ССО ВС РФ
CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / 27 февраля - День Сил специальных операций / Cropped image
День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствии с указом президента РФ от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.
Дата праздника выбрана не случайно. 27 февраля 2014 года, вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове.
Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".
17 апреля 2014 года, отвечая на вопросы граждан в ходе "прямой линии", президент РФ Владимир Путин подтвердил, что речь идет о российских военнослужащих, "корректно, решительно и профессионально" обеспечивших условия для свободного волеизъявления крымчан.
С тех пор словосочетание "вежливые люди" стало синонимом тех, кто служит в Силах специальных операций (ССО) России.
ССО Вооруженных Сил РФ – высокоподвижная, специально обученная, технически оснащенная, хорошо экипированная армейская группировка сил министерства обороны РФ, предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России (при необходимости с применением военной силы) как внутри страны, так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время, находящаяся в постоянной высокой готовности к немедленному применению. ССО применяют методы и способы боевых действий не характерные для обычных сил (разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие действия). Они могут действовать как в составе разнородных сил на театре военных действий, так и самостоятельно. Проводимые ими операции, как правило, носят тайный характер и находятся под непосредственным контролем высшего военного руководства или главнокомандующих ВС на театрах войны.
Силы специальных операций оснащены разнообразным стрелковым и холодным оружием (как состоящим на вооружении ВС, так и специально разработанными образцами), легкими артиллерийскими орудиями, гранатометами, переносными зенитными ракетными комплексами, комплектами взрывных устройств, оптико-электронной аппаратурой, малогабаритными средствами радио- и спутниковой связи, легкими автомобилями, парашютно-десантным и легководолазным снаряжением, техническими средствами пропаганды и др. Подготовка личного состава проводится в специальных учебных центрах и школах. В программу входит парашютно-десантная подготовка, обучение владению всеми видами оружия, включая вооружения иностранных армий, управлению транспортными средствами, диверсионным методам борьбы, минно-взрывному, легководолазному и радиоделу, изучение методов сбора разведывательной информации, ведения агентурной работы, знанию иностранных языков, обычаев стран оперативного предназначения, способов проникновения в тыл противника, выживания в экстремальных условиях и др.
Формирование Сил специальных операций началось в 2009 году в рамках общей модернизации Вооруженных сил РФ. В том же году было создано Управление специальных операций, подчиненное непосредственно Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации (в 2012 году оно было преобразовано в Командование сил специальных операций).
Официально о создании в России Сил специальных операций было объявлено в марте 2013 года.
В том же году в составе Сил специальных операций, помимо сухопутной составляющей, появились также воздушная и морская составляющие.
Силы специальных операций не относятся ни к одному из видов и родов войск Вооруженных Сил России. Эта особая структура, задачи которой вытекают из самого ее названия и сильно не афишируются.
Одна из главных особенностей Сил специальных операций – отсутствие постоянного состава. Кроме "костяка", сформированного из подразделений спецназа военной разведки и Воздушно-десантных войск, в разное время, в зависимости от ситуации, в состав Сил специальных операций включаются самые разные подразделения. "Костяк" ССО – офицеры и военнослужащие контрактной службы, прежде всего – военные разведчики, десантники, спецназовцы с качественным военным образованием и хорошим опытом.
Отличие Сил специальных операций от спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" в том, что это не малочисленные спецгруппы высоких профессионалов, а мощные армейские силы таких же профессионалов.
Военнослужащие ССО ВС РФ проходят этапы специальной подготовки в ходе различных учений.
Учебные занятия проводятся в условиях Арктики, на горных полигонах, в условиях, максимально приближенных к боевым.
В подразделения ССО всегда попадает в первую очередь новое перспективное вооружение.
Именно там испытывается новая экипировка и оружие, которые затем получают рекомендации по доработке для последующего применения другими подразделениями.
Несмотря на небольшой срок своего существования, российские Силы специальных операций уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны. Они занимались обеспечением безопасности прошедших в 2014 году Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, участвовали в антитеррористических операциях на Северном Кавказе, в борьбе с сомалийскими пиратами в Индийском океане. В 2015 году подразделения Сил специальных операций ВС РФ направили для участия в антитеррористической операции России в Сирии, где на них были возложены задачи по выявлению наиболее важных объектов международных террористических группировок для их последующего уничтожения российской авиацией. Военнослужащие российских ССО контролировали эффективность нанесения авиаударов и при необходимости самостоятельно уничтожали остатки террористов снайперским огнем.
Высочайшая тактико-специальная подготовка военнослужащих российских ССО, отличное знание местной специфики, а также уникальное современное вооружение и экипировка позволяли им скрытно действовать по всей территории Сирии и уничтожать террористов в любых условиях обстановки.
По словам президента РФ Владимира Путина, создание ССО стало важным этапом в качественном развитии Вооруженных сил России, в повышении их мобильности и боеготовности. У страны появился еще один мощный, эффективный инструмент защиты национальных интересов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
800010
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
"Ему стоит застрелиться". Кто назвал факты о Майдане "выдумкой Кремля"
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Пассажирский самолет в небе
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Российско-турецкие переговоры по Идлибу завершились, сообщили СМИ
Коронавирус
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Статуя Фемиды
Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Туристы из Китая в парке Северное сияние в Мурманской области
Что делать, если я хочу взять собаку или кошку из приюта?
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Певец Тимати
Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия освободила от террористов несколько поселений в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
11:09Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
11:06Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей
11:05Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
11:03В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
11:02Губернатор НАО сообщил о дефиците кадров по ряду профессий в округе
10:58"Ростех" разработал систему блокировки связи для режимных объектов
10:57Аксенов поздравил бойцов спецподразделений с праздником
Лента новостейМолния