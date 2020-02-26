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Религия и мировоззрение
2020-02-27T05:09+0300
https://ria.ru/20200226/1565255014.html
Участники амманской встречи приняли заявление по ситуации на Украине
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565235171_0:507:2730:2043_1036x0_80_0_0_df74c1f74ac24e90b94166acebb1cbc9.jpg
РИА Новости

Участники амманской встречи приняли заявление по ситуации на Украине

22:59 26.02.2020 (обновлено: 05:09 27.02.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникПредстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АММАН, 26 фев - РИА Новости. Разрешить "украинский вопрос" может только всеправославное обсуждение, говорится в принятом коммюнике по итогам амманской встречи глав и представителей поместных Церквей.
"Относительно текущей церковной ситуации в Украине участники также признали, что общеправославный диалог необходим для исцеления и примирения", - говорится в коммюнике.
Встреча в Иордании прошла в среду по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
В совещании в Аммане принимали участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.
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Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьАмман (город)ИорданияУкраинаВ мире
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