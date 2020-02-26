Участники амманской встречи приняли заявление по ситуации на Украине

АММАН, 26 фев - РИА Новости. Разрешить "украинский вопрос" может только всеправославное обсуждение, говорится в принятом коммюнике по итогам амманской встречи глав и представителей поместных Церквей.
"Относительно текущей церковной ситуации в Украине участники также признали, что общеправославный диалог необходим для исцеления и примирения", - говорится в коммюнике.
Встреча в Иордании прошла в среду по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
В совещании в Аммане принимали участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
21 февраля, 19:00Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет