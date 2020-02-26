Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бывший глава совета министров Бывший глава совета министров Крыма и экс-губернатор Севастополя Сергей Куницын рассказал, что помешало украинцам воевать за полуостров. Об этом он сообщил на форуме Age of Crimea в Киеве, трансляцию которого вело Министерство культуры Украины.

Выступая на мероприятии, Куницын объявил себя борцом за сохранение Крыма в составе Украины . Он выразил мнение, что в 2014 году киевские власти должны были манить крымчан обещаниями, чтобы сохранить полуостров под своим контролем.

Куницын утверждает, что вместе с генералом Игорем Воронченко был готов воевать за Крым. Он рассказал, что собрал на полуострове силовиков, и они стали ждать приезда военачальника. Однако военнослужащие не хотели ввязываться в борьбу за Крым.

"Мне говорят: "Да не, он же типа чуть не сумасшедший, потому что он готов сражаться". Я говорю: "Это вы для меня не те", — заявил Куницын.

По его словам, украинские военные "могли бы действовать, если бы таких, как Воронченко, было побольше".

"У нас были возможности. Да, не хватало политической воли", — считает бывший губернатор.

Он заявил, что предлагал Киеву дать "любые" полномочия Крыму, чтобы оставить его в составе Украины. Но власти не стали ничего делать.

Позднее "аппетит пришел, и пошли на Донбасс", заключил Куницын.