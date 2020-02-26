Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T22:49+0300
https://ria.ru/20200226/1565254822.html
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
https://cdn21.img.ria.ru/images/155747/92/1557479239_0:30:3072:1758_1036x0_80_0_0_56d31a6836fa3616ebf55025929e605d.jpg
РИА Новости

Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым

22:49 26.02.2020
31514
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бывший глава совета министров Крыма и экс-губернатор Севастополя Сергей Куницын рассказал, что помешало украинцам воевать за полуостров. Об этом он сообщил на форуме Age of Crimea в Киеве, трансляцию которого вело Министерство культуры Украины.
Выступая на мероприятии, Куницын объявил себя борцом за сохранение Крыма в составе Украины. Он выразил мнение, что в 2014 году киевские власти должны были манить крымчан обещаниями, чтобы сохранить полуостров под своим контролем.
Куницын утверждает, что вместе с генералом Игорем Воронченко был готов воевать за Крым. Он рассказал, что собрал на полуострове силовиков, и они стали ждать приезда военачальника. Однако военнослужащие не хотели ввязываться в борьбу за Крым.
"Мне говорят: "Да не, он же типа чуть не сумасшедший, потому что он готов сражаться". Я говорю: "Это вы для меня не те", — заявил Куницын.
Всероссийская регата Дружба в Севастополе
Вчера, 14:14
В Крыму ответили на празднование Украиной сопротивления "оккупации"
По его словам, украинские военные "могли бы действовать, если бы таких, как Воронченко, было побольше".
"У нас были возможности. Да, не хватало политической воли", — считает бывший губернатор.
Он заявил, что предлагал Киеву дать "любые" полномочия Крыму, чтобы оставить его в составе Украины. Но власти не стали ничего делать.
Позднее "аппетит пришел, и пошли на Донбасс", заключил Куницын.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Вчера, 13:23
Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть Крым в ближайшее время
2821522537
Обсудить 7
Ситуация на УкраинеСергей КуницынРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
Популярные комментарии
после того, что нацики сделали с крымской молодежью, возвращавшейся из киева на автобусах, наивно было надеяться на лояльность крымчан укрохунте...
26 февраля, 23:35
Валерий Носуля
2200000
Какие полномочия? У кого? У неонацистов и марионеток запада, которые только захватили власть в Киеве? Смешно и абсурдно. Теперь уже и по-русски запретили говорить везде кроме дома и Церкви. Вот такое ждало бы и крымчан в составе неонацистской Украины.
26 февраля, 23:30
АПАлександр Перов
1700000
Рекомендуем
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Завтрак
Самый важный прием пищи. В какое время надо есть, чтобы похудеть
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Видео Минобороны о работе бойцов ССО
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Лабораторные исследования
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18 b
Астрономы нашли пригодную для жизни экзопланету
Планета Земля
У Земли нашли мини-Луну
Члены экипажа подводной лодки ВМС США
Новейшая американская подлодка облезла после первого похода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния