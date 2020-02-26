В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в содействии терроризму

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте Давранбека Косимова, обвиняемого в финансировании запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

"Касимову вменяется два эпизода преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Срок содержания под стражей – 19.04.2020", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что в марте 2018 года Косимов перевел 100 долларов, предназначенных для финансирования группировки, на территорию Турции, Тархану Газиеву, находящемуся в международном розыске по обвинению в совершении нескольких преступлений.

Кроме того, с 1 декабря 2018 по 31 января 2019 года Косимов уговаривал двух людей в Петербурге участвовать в деятельности запрещенной организации. По информации пресс-службы судов, обвиняемый делал акцент на том, что каждый мусульманин должен принять участие в войне в Сирии на стороне террористов и помогать им с финансированием.