Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения экспертиз

"Несмотря на публичные заявления стороны защиты в СМИ о готовности их подзащитных способствовать установлению истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на самом деле подозреваемые отказывают органу досудебного расследования в участии в таких следственных действиях. Таким образом, процесс проведения следственных действий усложняется", - говорится в сообщении.