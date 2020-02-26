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Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения экспертиз
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РИА Новости

Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения экспертиз

19:57 26.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости / Стрингер
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Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет. Архивное фото
КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета отказываются от прохождения экспертиз и дачи показаний, сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
"Несмотря на публичные заявления стороны защиты в СМИ о готовности их подзащитных способствовать установлению истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на самом деле подозреваемые отказывают органу досудебного расследования в участии в таких следственных действиях. Таким образом, процесс проведения следственных действий усложняется", - говорится в сообщении.
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СМИ: подозреваемую по делу об убийстве Шеремета допросили на полиграфе
В частности, подозреваемая по делу медсестра Яна Дугарь отказывается давать показания на допросах, она также отказывается от проведения почерковедческой и судебно-психиатрической экспертиз. "Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертизы. Кроме того, и Андрей Антоненко, и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса", - отмечается в сообщении.
Кроме того, все трое подозреваемых отказались от дачи показаний с использованием полиграфа.
Андрей Антоненко
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МВД Украины опровергло данные об алиби подозреваемого по делу Шеремета
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Андрей АнтоненкоУбийство журналиста Павла ШереметаДонбассАрсен АваковМВД УкраиныПавел ШереметКиевВ мире
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