В Финляндии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев - РИА Новости. Первый случай заражения Первый случай заражения коронавирусом у гражданина Финляндии , прибывшего из Милана , подтвержден в среду, сообщает финский Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

"У одного человека в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа (столичный регион) была обнаружена коронавирусная инфекция, подтвержденная лабораторными исследованиями. Заражение произошло в Милане на севере Италии. Пациент находится на лечении в университетской больнице Хельсинки. Она в хорошей форме", - говорится в сообщении.

Финские СМИ уточняют, что речь идет о женщине, гражданке Финляндии, трудоспособного возраста, которая сама обратилась в медицинское учреждение и чувствует себя хорошо.

Число жертв заражения коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 374 случая заражения новым типом вируса, сообщил ранее в среду в ходе пресс-конференции в Риме глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.