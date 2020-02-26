Контактная группа по Донбассу обсудила меры в связи с коронавирусом

КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Гуманитарная подгруппа контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в среду на заседании обсудила дополнительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила о введении температурных проверок в пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области в связи с распространением коронавируса в Италии. Также температурные проверки начали проходить пассажиры, прибывшие в украинские аэропорты из стран, где были зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса. Аналогичные проверки начали проводить на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей.
"Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса", - написала Олифер на своей странице в Facebook.
При этом, по ее словам, украинская сторона проинформировала участников переговоров об установлении Киевом необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам представителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
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