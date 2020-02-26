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Жена Бута оценила возможность его перевода из спецблока тюрьмы в США
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РИА Новости

Жена Бута оценила возможность его перевода из спецблока тюрьмы в США

19:24 26.02.2020
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© AP Photo / Apichart WeerawongАрест Виктора Бута в Таиланде. 2010 год
Арест Виктора Бута в Таиланде. 2010 год
© AP Photo / Apichart Weerawong
БАНГКОК, 26 фев – РИА Новости. Надежды на скорый перевод россиянина Виктора Бута из спецблока американской тюрьмы, в которой он отбывает 25-летний срок заключения, пока нет, заявила РИА Новости супруга бизнесмена Алла Бут.
"Надежды на скорый перевод Виктора из спецблока тюрьмы Мэрион обратно на обычный строгий режим пока нет", - сказала агентству супруга россиянина.
"Для того, чтобы ситуация изменилась, Виктор должен получить ответы на запросы на обратный перевод, которые он отправил во все инстанции тюремной системы США – это будут, конечно, отказы – и с этими ответами в руках самостоятельно или через адвоката обратиться в суд", - добавила она, отметив, что получение каждого ответа занимает не менее трех месяцев.

Ждать не менее полутора лет

В середине января Бут, осужденный в США на 25 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, был внезапно переведен с обычного строгого режима в спецблок коммуникационного контроля, в котором резко ограничены возможности общения заключенных с внешним миром. Большую часть заключенных блока составляют осужденные по статьям, связанным с терроризмом. В этом блоке россиянин провел первые пять лет заключения в американской тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, после чего решением суда он был переведен на обычный строгий режим, позволяющий свидания с родными и друзьями, ежедневные телефонные звонки и ведение обширной переписки.
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"Пройдет года полтора, пока он соберет все ответы. Тогда только можно будет обращаться в суд, а какое решение в результате вынесет судья, неизвестно", - пояснила Бут, напомнив, что более трех лет назад решение о переводе ее мужа из спецблока в блок обычного строгого режима подписала по ходатайству адвоката федеральный судья Шира Шейндлин, которая вела дело россиянина в суде Южного округа Нью-Йорка в 2011 – 2012 годах.
Судья Шейндлин еще на суде неоднократно заявляла, что Виктор не террорист, а бизнесмен, и что его нельзя было бы обвинить ни в каком преступлении, если бы агенты спецслужб США не придумали для него это "преступление" и не вовлекли его в разговор, ставший основой обвинения, напомнила Бут.
"А когда присяжные вынесли вердикт "виновен" по статьям, по которым минимальным наказанием является 25 лет, она рекомендовала для Виктора общий режим, только тогда в Бюро тюрем США решили иначе. И только через пять лет удалось добиться перевода Виктора на обычный строгий режим. Только судья Шейндлин несколько лет назад ушла в отставку, и к кому попадет обращение Виктора неизвестно", - сказала она.

Причины перевода

"Я хочу надеяться, что обращения российского посольства в Вашингтоне к властям США помогут ускорить процесс. Но здесь есть одна проблема: решение о переводе Виктора в спецблок, как объяснили ему в письменном виде, принималось в Вашингтоне не в качестве наказания, а в качестве "меры ограничения коммуникаций, с помощью которой его защищают от совершения противоправных поступков", влекущих за собой ужесточение наказания", - сказала Бут.
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"То есть, говоря обычным языком, у Виктора образовался вне тюрьмы такой широкий круг общения, что вашингтонские власти решили "защитить" его от самого себя и тех, кто с ним общался, чтобы у него не возникло соблазна совершить что-нибудь "нехорошее" посредством этого широкого общения с внешним миром", - пояснила жена Бута.
Она сообщила также, что формальным поводом для перевода послужило интервью Виктора, которое он дал по телефону российскому англоязычному телеканалу RT, во время которого ведущий вслух упомянул тот факт, что каналом ведется аудиозапись разговора с целью трансляции.

Ухудшение положения

"Ухудшение положения Виктора абсолютно осязаемо: во-первых, он теперь имеет право только на два звонка в неделю, и только членам семьи, причем заказывать эти звонки приходится заранее, за две недели. Мы делим звонки между родными – один раз в неделю муж звонит мне или нашей дочери Лизе, один день – своей маме", - рассказала Алла Бут, добавив, что каждый звонок длится всего 13 минут, и ни минутой дольше.
"Тринадцать минут в неделю – это мало, это очень мало, это очень тяжело морально, особенно когда за три года привык разговаривать с родными каждый день и общаться по телефону с друзьями. И тем более, это тяжело после того, как совсем недавно, в сентябре – ноябре прошлого года, мы виделись в тюремном зале свиданий четыре, а потом два раза в неделю по 4 – 5 часов", - сказала она, добавив, что в спецблоке свидания возможны только через толстое бронированное стекло, а говорить можно только по телефону, который работает не напрямую, а через Вашингтон.
"Во-вторых, все адреса тех людей, с кем он переписывался, когда был на обычном строгом режиме, удалены из тюремной системы электронной почты, а адресов были десятки. Восстановить удалось всего несколько: мой, мамы Виктора и одного-двух друзей. Виктор внезапно потерял круг общения, который строился годами", - сказала она.

Помогайте не лайками, а книгами и письмами

"Опубликовав сегодня пост в соцсети Facebook, я попросила о помощи. Повторю здесь то, что написала там, обращаясь к подписчикам моей страницы: Виктору требуется ваша помощь, и если вы действительно хотите помочь – то это не помощь "лайками" под моими постами, а конкретная помощь – книгами и письмами", - сказала Алла Бут.
"Почтовый адрес, по которому можно посылать Виктору книги и письма, если вы хотите его поддержать, я опубликовала на своей странице в ФБ. Условия, которые диктует тюремная система США для отправки книг и писем, я там тоже привожу. Пожалуйста, помогайте Виктору сохранять надежду и бодрость духа, помогайте ему пищей для его блестящего ума, делитесь с ним своими мыслями и эмоциями, потому что его жизнь сейчас – вся в письмах и книгах, и другой пока не предвидится", - сказала жена российского бизнесмена.
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"Виктор, конечно, производит впечатление железного человека: он никогда ни на что не жалуется, все время старается подбодрить меня и дочь, помнит все проблемы друзей, особенно связанные со здоровьем, и дает им конкретные советы, проверенные на себе: он много лет обходится почти без какой-либо медицинской помощи, поддерживая собственное здоровье в экстремальных условиях. Но ваша помощь ему очень нужна, хотя он сам об этом никогда не скажет. А я могу, и говорю", - сказала она.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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Алла БутВиктор БутРоссияСШАТаиландПеревод Бута в спецблок для террористов в тюрьме СШАРазвитие дела Виктора БутаВ мире
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