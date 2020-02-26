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Победителей конкурса "Уроки Победы" объявят в апреле
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РИА Новости

Победителей конкурса "Уроки Победы" объявят в апреле

19:36 26.02.2020
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© Фото : пресс- служба ГК «Просвещение»Стали известны финалисты конкурса "Уроки Победы"
Стали известны финалисты конкурса Уроки Победы
© Фото : пресс- служба ГК «Просвещение»
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Имена финалистов международного конкурса методических разработок "Уроки Победы" объявили в среду в Доме Российского исторического общества в Москве. Из 15 тысяч присланных заявок экспертное жюри выбрало 33 участника очного этапа состязания. Его итоги подведут в столице 2 апреля – в этот день в Музее Победы на Поклонной горе состоится торжественное награждение победителей и призеров конкурса.
"Участники этого профессионального состязания – школьные учителя и методисты – соревнуются между собой в 11 различных номинациях, охватывающих самый широкий спектр гуманитарных дисциплин. По замыслу организаторов, урок Победы мог быть подготовлен не только педагогом-историком, но и учителем музыки, литературы, родного и иностранного языков", – сообщил журналистам глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Помимо этого, 75 конкурсантов, работы которых особо отметили члены жюри, смогут опубликовать свои методические разработки в специальном сборнике, который будет размещен на официальных сайтах организаторов проекта.
"Глубоких и неординарных работ на конкурс поступило немало. Мы приняли решение издать методический сборник, где опубликуем 75 разработок уроков. Материалы будут доступны для всех без исключения учителей и методистов. Я думаю, мы разместим их на платформах московской и российской электронной школы", – добавил председатель совета директоров Группы компаний "Просвещение" Владимир Узун.
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Всего в конкурсе, стартовавшем 1 сентября 2019 года, приняли участие 15 тысяч педагогов из 9300 образовательных организаций. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Алтайском и Забайкальском краях, Пензенской, Самарской и Свердловской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе охват учреждений составил от 40 до 100%, заявил председатель жюри конкурса, сопредседатель Российского исторического общества, ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов.
По его словам, такие результаты позволяют утверждать, что конкурс вызвал огромный отклик у педагогической общественности, а активное участие в нем не только профессиональных историков, но и преподавателей других различных дисциплин свидетельствует о том, что в педагогическом сообществе существует понимание, что история – один из угловых предметов обеспечивающих национальную идентичность россиян.
"Некоторые работы членов жюри просто потрясли, потому что наши педагоги смогли взглянуть на проблемы, связанные с войной, с такой стороны, которая раньше казалась для школ недоступной и не очень интересной", – подчеркнул Торкунов.
Научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, академик Александр Чубарьян в свою очередь отметил, что проведение подобных мероприятий важно для поднятия статуса учителя в целом. Он также сообщил, что 9 апреля в Москве впервые пройдет международная встреча учителей истории из разных стран, где педагоги смогут обсудить свои методики преподавания истории Второй мировой и обменяться опытом. Свое желание участвовать уже выразили специалисты из Германии, Франции, Италии, Чехии, Изралиля и Австрии.
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Конкурс методических разработок "Уроки Победы" организован Министерством просвещения РФ, Российским историческим обществом и группой компаний "Просвещение". Он приурочен к 75-летию Победы и объявленному президентом России Году памяти и славы.
Цель конкурса – увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. Конкурс направлен на разработку новых методик и практик патриотического воспитания и обучения школьников, выявление талантливых школьных педагогов, их поддержку и поощрение, тиражирование лучших разработок и рост общего уровня профессионального мастерства учителей школ.
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Владимир УзунРоссийская академия наукМГИМОАнатолий ТоркуновМоскваАлександр ЧубарьянОбщество
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