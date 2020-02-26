Дату голосования по поправке в Конституцию впишут в закон

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дата общенародного голосования по поправке в Конституцию будет рассмотрена парламентом в тексте закона о поправке, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Будет вписана дата в закон о поправке", - сказал он.
Ранее в среду сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Основной закон Андрей Клишас предложил президенту Владимиру Путину провести общероссийское голосование 22 апреля. По его словам, к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, и 22 апреля представляется "оптимальной датой".