Эспер обеспокоен "стремлением Китая изменить мир в свою пользу"

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Министр обороны США Министр обороны США Марк Эспер заявил, что обеспокоен "стремлением Китая изменить мир в свою пользу".

"Главный приоритет министерства (обороны) по-прежнему Китай, правительство которого продолжает использовать и злоупотреблять дипломатической, экономической и военной силой, чтобы попытаться изменить ландшафт власти и изменить мир в свою пользу, часто за счет других", - говорится в письменных показаниях Эспера конгрессу.

Он напомнил, что Коммунистическая партия Китая продолжает программу модернизации вооруженных сил, включая такие сферы, как космос, киберпространство, электронная борьба, подводные средства, истребители и бомбардировщики, ракеты дальнего радиуса действия.

"Китайские цели ясно заявлены: к 2035 году лидеры Коммунистической партии намерены завершить модернизацию вооруженных сил, а к 2049 году стать ведущей глобальной военной силой. Больше всего беспокоит то, что Китай преследует эти задачи всеми возможными средствами, включая насильственный трансфер технологий, воровство интеллектуальной собственности, кибершпионаж и коммерческие приобретения", - сказал Эспер.