Эспер обеспокоен "стремлением Китая изменить мир в свою пользу"

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что обеспокоен "стремлением Китая изменить мир в свою пользу".
"Главный приоритет министерства (обороны) по-прежнему Китай, правительство которого продолжает использовать и злоупотреблять дипломатической, экономической и военной силой, чтобы попытаться изменить ландшафт власти и изменить мир в свою пользу, часто за счет других", - говорится в письменных показаниях Эспера конгрессу.
Он напомнил, что Коммунистическая партия Китая продолжает программу модернизации вооруженных сил, включая такие сферы, как космос, киберпространство, электронная борьба, подводные средства, истребители и бомбардировщики, ракеты дальнего радиуса действия.
"Китайские цели ясно заявлены: к 2035 году лидеры Коммунистической партии намерены завершить модернизацию вооруженных сил, а к 2049 году стать ведущей глобальной военной силой. Больше всего беспокоит то, что Китай преследует эти задачи всеми возможными средствами, включая насильственный трансфер технологий, воровство интеллектуальной собственности, кибершпионаж и коммерческие приобретения", - сказал Эспер.
Также он высказался против китайской экономической инициативы "Один пояс и один путь", направленный на расширение политико-экономических связей со странами Евразии, Южной Америки и Африки.
15 февраля, 09:36США на Ближнем Востоке защищают лишь свои интересы, заявили в Китае