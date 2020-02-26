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Эспер обеспокоен "стремлением Китая изменить мир в свою пользу"
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РИА Новости

Эспер обеспокоен "стремлением Китая изменить мир в свою пользу"

18:46 26.02.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что обеспокоен "стремлением Китая изменить мир в свою пользу".
"Главный приоритет министерства (обороны) по-прежнему Китай, правительство которого продолжает использовать и злоупотреблять дипломатической, экономической и военной силой, чтобы попытаться изменить ландшафт власти и изменить мир в свою пользу, часто за счет других", - говорится в письменных показаниях Эспера конгрессу.
Он напомнил, что Коммунистическая партия Китая продолжает программу модернизации вооруженных сил, включая такие сферы, как космос, киберпространство, электронная борьба, подводные средства, истребители и бомбардировщики, ракеты дальнего радиуса действия.
"Китайские цели ясно заявлены: к 2035 году лидеры Коммунистической партии намерены завершить модернизацию вооруженных сил, а к 2049 году стать ведущей глобальной военной силой. Больше всего беспокоит то, что Китай преследует эти задачи всеми возможными средствами, включая насильственный трансфер технологий, воровство интеллектуальной собственности, кибершпионаж и коммерческие приобретения", - сказал Эспер.
Также он высказался против китайской экономической инициативы "Один пояс и один путь", направленный на расширение политико-экономических связей со странами Евразии, Южной Америки и Африки.
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