Нарышкин: общество должно вечно помнить о зверствах фашистов

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Систематизировать и предать гласности документальные свидетельства жестокости нацистов на оккупированных землях – таковы основные задачи комиссии Российского исторического общества по изучению преступлений нацистов на территории СССР. Об этом в среду заявил журналистам председатель РИО Сергей Нарышкин.

"От оккупации пострадало порядка 80 миллионов советских граждан. Более 13 из них были целенаправленно уничтожены гитлеровскими палачами. Жертвами оккупантов зачастую становились дети, женщины, старики. Их убивали по принципу проживания на определенной территории. Убежден в том, что память о фашистских зверствах наше общество должно хранить вечно", – сказал он в ходе первого заседания комиссии, в состав которой вошли представители 20 регионов России, полностью или частично оккупированных врагами в 1941–1944 годах.

Членам комиссии предстоит обработать огромный массив свидетельств о жестоких деяниях немецких войск и впервые представить общественности вопиющие случаи. Для этого необходимо систематизировать материалы московских и региональных архивов, посвященные трагическим годам оккупации во время Великой Отечественной войны.

"Какие-то из этих документов еще не рассекречены, однако основной массив попросту не введен в научный и общественный оборот. Именно нам предстоит отобрать в московских и региональных, в том числе ведомственных, архивах самые яркие, емкие и говорящие документы и фотографии, объективно отражающие всю картину гитлеровских преступлений на нашей земле", – подчеркнул Нарышкин.

Глава РИО также напомнил о проекте "Без срока давности" , реализуемом Поисковым движением России при поддержке президента страны Владимира Путина с прошлого года. По его словам, все архивные документы и фотографии, обнаруженные участниками проекта и свидетельствующие о зверствах фашистов, должны быть доступны в интернете, а наиболее значимые из них – переведены на иностранные языки.

"Все материалы, отобранные в рамках проекта и найденные членами комиссии, в дальнейшем будут использованы в образовательном процессе и будут учтены при внесении изменений в историко-культурный стандарт", – добавил Нарышкин.