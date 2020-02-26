Жириновский прокомментировал слова Суркова о форме правления в России

"Все ровным счетом наоборот. Поправки в конституцию предполагают наделение разных органов власти новыми полномочиями. Госдума сможет активнее участвовать в формировании правительства, Совет Федерации и Совбез будут больше контролировать прокуратуру и силовой блок. В конституцию будет включен Госсовет, который, вполне возможно, выйдет за рамки консультативного органа. В этой модели президент остается важнейшим звеном, но все же полномочия будут распределены более равномерно, чем сейчас. И это шаг в сторону более сбалансированной, горизонтальной, мудрой демократии", - заявил Жириновский РИА Новости.

Он подчеркнул, что жесткая вертикаль власти "хороша для принятия решений", потому что это ускорит их принятие, но "с точки зрения устойчивости такая система более хрупкая". Жириновский привел в пример конец XIX века, когда Александра III, который, по мнению политика, был сильным и волевым лидером, при котором страна процветала, сменил мягкий Николай II - "власть пала, а страну охватила гражданская война".

"Да, России нужна сильная рука, Россия не может позволить себе быть либеральной прозападной "региональной державой". Но это не значит, что мы должны вверить судьбу всего огромного народа, огромного государства в руки одного человека и рассчитывать, что он всегда будет хорошим правителем. А если нет? На этот случай нужна страховка в виде системы сдержек и противовесов, нужна сменяемость и конкуренция политических партий. Только так мы обезопасим Россию от новых революций, подобных той, что была 1917 или в 1991 годах", - добавил Жириновский.