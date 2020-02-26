Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T18:12+0300
https://ria.ru/20200226/1565246044.html
Жириновский прокомментировал слова Суркова о форме правления в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/156350/28/1563502839_0:141:3037:1849_1036x0_80_0_0_f63d4da3ac315b0caf89522b6f960095.jpg
РИА Новости

Жириновский прокомментировал слова Суркова о форме правления в России

18:12 26.02.2020
5837
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. России нужна сильная рука у власти, однако это не значит, что судьба огромного государства должна быть в одних руках, нужна система сдержек и противовесов, а также сменяемость и конкуренция политических партий, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее экс-помощник главы РФ Владислав Сурков выразил мнение, что в России сложилась гиперпрезидентская форма правления, которую надо юридически закрепить.
"Все ровным счетом наоборот. Поправки в конституцию предполагают наделение разных органов власти новыми полномочиями. Госдума сможет активнее участвовать в формировании правительства, Совет Федерации и Совбез будут больше контролировать прокуратуру и силовой блок. В конституцию будет включен Госсовет, который, вполне возможно, выйдет за рамки консультативного органа. В этой модели президент остается важнейшим звеном, но все же полномочия будут распределены более равномерно, чем сейчас. И это шаг в сторону более сбалансированной, горизонтальной, мудрой демократии", - заявил Жириновский РИА Новости.
Он подчеркнул, что жесткая вертикаль власти "хороша для принятия решений", потому что это ускорит их принятие, но "с точки зрения устойчивости такая система более хрупкая". Жириновский привел в пример конец XIX века, когда Александра III, который, по мнению политика, был сильным и волевым лидером, при котором страна процветала, сменил мягкий Николай II - "власть пала, а страну охватила гражданская война".
Помощник президента России Владислав Сурков
Вчера, 12:26
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
"Да, России нужна сильная рука, Россия не может позволить себе быть либеральной прозападной "региональной державой". Но это не значит, что мы должны вверить судьбу всего огромного народа, огромного государства в руки одного человека и рассчитывать, что он всегда будет хорошим правителем. А если нет? На этот случай нужна страховка в виде системы сдержек и противовесов, нужна сменяемость и конкуренция политических партий. Только так мы обезопасим Россию от новых революций, подобных той, что была 1917 или в 1991 годах", - добавил Жириновский.
70952212
Обсудить 4
Владислав СурковЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин поддержал предложение о голосовании по Конституции 22 апреля
Президент России Владимир Путин
Путин оценил идею отразить в Конституции тезис об уважении труда
Вертолеты Bell. Рекламный ролик
В США опубликовали видео "уничтожения" танков "Армата"
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона обеспокоен "региональным доминированием" России
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Елена Исинбаева
Исинбаева не пришла на встречу Путина с рабочей группой по Конституции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Возможность заноса коронавируса в Россию возрастает, заявила Попова
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния