В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с автобусом

"Водитель, управляя автобусом Volvo, на левом закруглении дороги не справился с управлением транспортным средством, и совершил занос с последующим опрокидыванием. На момент ДТП в автобусе находилось 11 пассажиров, в результате чего помощь на месте оказана двум женщинам", - говорится в сообщении.