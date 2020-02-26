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В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с автобусом

17:44 26.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Автобус с 11 пассажирами опрокинулся в Ленинградской области, помощь была оказана двум женщинам, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло около 15.30 мск в Бокситогорском районе Ленинградской области на 10-м километре автодороги "Бокситогорск - Батьково".
"Водитель, управляя автобусом Volvo, на левом закруглении дороги не справился с управлением транспортным средством, и совершил занос с последующим опрокидыванием. На момент ДТП в автобусе находилось 11 пассажиров, в результате чего помощь на месте оказана двум женщинам", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Скорая помощь
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ГИБДД МВД РФЛенинградская областьПроисшествия
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