Руденя: в Верхневолжье построят новые стационары для пожилых

"В Тверской области были проведены встречи с потенциальными проектировщиками. Главная задача – найти в регионе площадки для создания новых социальных объектов, которые будут соответствовать всем требованиям. Это должны быть комфортные современные учреждения. На прилегающей территории важно предусмотреть места для прогулок, физической активности, необходимую для пожилых людей инфраструктуру", – сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании в правительстве, посвященном вопросам реновации социальных учреждений.