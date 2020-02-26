Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-26T17:23+0300
https://ria.ru/20200226/1565242801.html
Руденя: в Верхневолжье построят новые стационары для пожилых
https://cdn24.img.ria.ru/images/92666/93/926669350_0:476:1874:1530_1036x0_80_0_0_cdf1cc71b709e55713703e19c984114a.jpg
РИА Новости

Руденя: в Верхневолжье построят новые стационары для пожилых

17:23 26.02.2020
14
© Fotolia / Tyler OlsonВрач держит пациентку за руку
Врач держит пациентку за руку
© Fotolia / Tyler Olson
ТВЕРЬ, 26 фев – РИА Новости. В Тверской области взамен старых построят новые стационарные учреждения для пожилых людей, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В Тверской области были проведены встречи с потенциальными проектировщиками. Главная задача – найти в регионе площадки для создания новых социальных объектов, которые будут соответствовать всем требованиям. Это должны быть комфортные современные учреждения. На прилегающей территории важно предусмотреть места для прогулок, физической активности, необходимую для пожилых людей инфраструктуру", – сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании в правительстве, посвященном вопросам реновации социальных учреждений.
Пресс-служба напоминает, что Верхневолжье стало одним из первых регионов в стране, где были открыты гериатрические отделения. Их работа направлена на улучшение качества жизни и активное долголетие пожилых людей.
В рамках национального проекта "Демография" в этом году запланировано открытие гериатрического центра на базе городской клинической больницы номер 1, рассчитанного на 30 мест. Геронтологический центр действует в Твери, в который в прошлом году поступило новое оборудование .
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
25 февраля, 13:34Тверская область
Руденя: важно качественно реализовать мероприятия в рамках нацпроектов
В целом на приобретение нового оборудования для учреждений социальной защиты населения Тверской области в 2019 году направлены порядка 49 миллионов рублей. В частности, закуплены новые автомобили для доставки пожилых граждан из сельской местности в медицинские учреждения.
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
Рекомендуем
В офисе компании ПАО Россети
К 2021 году Верхневолжье консолидирует энергоресурсы с "Россетью"
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Руденя: важно качественно реализовать мероприятия в рамках нацпроектов
Теплотрасса
СГК за 8 месяцев выполнила семилетний объем ремонта в Черногорске
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Украинец обратился к Зеленскому за помощью с эвакуацией из Китая
Дезинфекция рынка в Сеуле
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля
Кадр из видео, снятого в Терской районной больнице
В КБР уволили главврача после видео с застольем в рабочее время
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову
Пассажирский самолет в небе
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Урок в школе
Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников
Актер Станислав Садальский
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния