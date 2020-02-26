Руденя: в Верхневолжье построят новые стационары для пожилых

ТВЕРЬ, 26 фев – РИА Новости. В Тверской области взамен старых построят новые стационарные учреждения для пожилых людей, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В Тверской области были проведены встречи с потенциальными проектировщиками. Главная задача – найти в регионе площадки для создания новых социальных объектов, которые будут соответствовать всем требованиям. Это должны быть комфортные современные учреждения. На прилегающей территории важно предусмотреть места для прогулок, физической активности, необходимую для пожилых людей инфраструктуру", – сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании в правительстве, посвященном вопросам реновации социальных учреждений.
Пресс-служба напоминает, что Верхневолжье стало одним из первых регионов в стране, где были открыты гериатрические отделения. Их работа направлена на улучшение качества жизни и активное долголетие пожилых людей.
В рамках национального проекта "Демография" в этом году запланировано открытие гериатрического центра на базе городской клинической больницы номер 1, рассчитанного на 30 мест. Геронтологический центр действует в Твери, в который в прошлом году поступило новое оборудование .
В целом на приобретение нового оборудования для учреждений социальной защиты населения Тверской области в 2019 году направлены порядка 49 миллионов рублей. В частности, закуплены новые автомобили для доставки пожилых граждан из сельской местности в медицинские учреждения.