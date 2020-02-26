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В Совфеде определились, кого можно отнести к молодежи и молодой семье
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РИА Новости

В Совфеде определились, кого можно отнести к молодежи и молодой семье

16:44 26.02.2020 (обновлено: 18:10 26.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Совете Федерации определились с критериями "молодой семьи", а также кого можно называть "молодежью".
Как сказал РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев, в Совфеде разработан законопроект "О молодежной политике в РФ".
Проектом закона сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежи" – это лица в возрасте от 14 до 35-ти лет. Критериями отнесения к "молодой семье" являются: 35-тилетний возраст лиц, состоящих в браке, или возраст одинокого родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка.
"Необходимость подготовки базового федерального закона о молодежной политике возникла не сегодня. Президент РФ неоднократно в посланиях Федеральному Собранию, поднимая тему молодежной политики, относил молодых людей к одному из самых сильных конкурентных преимуществ России", - подчеркнул Варфоломеев.
Разработанный сенаторами проект имеет "рамочный характер", его положения могут получить законодательное развитие и конкретизацию на уровне законодательства регионов, сказал парламентарий.
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В документе также прописываются цели, принципы, основные направления молодежной политики. Их реализация будет осуществляться с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций территорий соответствующих регионов, в том числе в рамках государственных программ, федеральных целевых программ, госпрограмм субъектов, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений.
По словам Варфоломеева, проект позволяет выстроить систему государственных органов власти, уполномоченных осуществлять такую политику, и закрепить их полномочия на всех уровнях власти. В частности, к полномочиям госвласти отнесена разработка и проведение единой молодежной политики. Ее реализация на территории субъекта возложена на региональные органы госвласти. К ним также отнесены организация подготовки кадров и мониторинг реализации молодежной политики. Разработка мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи, проведение мероприятий по работе с ней на территории муниципального образования возложены на органы местного самоуправления.
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Законопроектом также предусмотрены формы участия молодых граждан, молодых семей и молодежных организаций в реализации молодежной политики, сказал сенатор.
Кроме того, законопроектом предлагается вести мониторинг реализации молодежной политики, а также наделить правительство РФ полномочием по установлению порядка его осуществления. "Это позволит своевременно выявлять потребности и проблемы в молодежной среде и, как следствие, оперативно реагировать на возникающие кризисные ситуации в жизни молодежи", - отметил парламентарий.
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