Никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом, заявил Путин

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что попытки украсть Победу в Великой Отечественной войне предпринимаются, но это невозможно: никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом.

"По поводу того, что кто-то хочет украсть у нас Победу - попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет, но попытки такие предпринимаются, это правда, попытки, исходя из сегодняшней конъюнктуры", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.

По его словам, будет уместно аккуратно отразить в Основном законе страны, что РФ будет противостоять таким попыткам. Президент добавил, что поддерживает предложение членов рабочей группы, которые касаются недопущения фальсификации истории.

"Вполне уместно обратить на это внимание и на историческую правду, на недопустимость фальсификации истории, умаления значения подвига народа при защите Отечества, все чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны", - сказал он.