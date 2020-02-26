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Никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом, заявил Путин
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РИА Новости

Никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом, заявил Путин

16:33 26.02.2020 (обновлено: 19:14 26.02.2020)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что попытки украсть Победу в Великой Отечественной войне предпринимаются, но это невозможно: никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом.
"По поводу того, что кто-то хочет украсть у нас Победу - попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет, но попытки такие предпринимаются, это правда, попытки, исходя из сегодняшней конъюнктуры", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.
По его словам, будет уместно аккуратно отразить в Основном законе страны, что РФ будет противостоять таким попыткам. Президент добавил, что поддерживает предложение членов рабочей группы, которые касаются недопущения фальсификации истории.
"Вполне уместно обратить на это внимание и на историческую правду, на недопустимость фальсификации истории, умаления значения подвига народа при защите Отечества, все чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны", - сказал он.
Путин отметил, что важным считает и поддержку соотечественников за рубежом. "У нас много людей, которые за границей проживают, и, действительно, я сам в этом мог многократно убедиться, там не важно, какой этнической группы человек, какой национальности - за границей все русские, носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Наша задача и защищать их и поддерживать с ними связи", - добавил президент.
Сергей Нечаев
11 февраля, 10:35
Посол в ФРГ призвал пресекать попытки переписывания Великой Победы
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РоссияОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинВ мире
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